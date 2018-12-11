Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında gündem değerlendirmesinde bulundu.

VAKIFBANK'IN DÜNYA ZİRVESİNDE YER ALMASI...

"VAKIFBANK BUNA ALIŞTIRDI"

VakıfBank Voleybol Takımı'ın Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez şampiyon olmasını değerlendiren Altaylı, "VakıfBank bizi başarıya fazla alıştırdı. Bunu alışkanlık haline getirdikleri için başarıya sevinmiyoruz da kazanamazlarsa 'Hay Allah' diyecek noktaya geldik. Burada iyi olan taraf, iki Türk takımının da yukarıya çıkmasıydı. Ancak bu beklenmedik bir şey değildi, Vestel Sultanlar Ligi, voleybolun dünyadaki en üst ligi. Şampiyon olamazlarsa şaşıracağız. Artık bunlara alışacağız herhalde" ifadelerini kullandı.

"TARİHİN EN KÖTÜ FENERBAHÇE'Sİ DENİYOR, KATILMIYORUM. DAHA ÖNCE GALATASARAY DA FENERBAHÇE DE KÜME DÜŞMENİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ"

Akhisarspor'a 3-0 yenilen ve 15. haftayı 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'yle ilgili konuşan Altaylı "Tüm spor yazarları 'Tarihin en kötü Fenerbahçe'si' diyor katılmıyorum. Türk spor tarihi sizle başlamadı ya da sizin bildiğiniz yerden başlamıyor. Fenerbahçe'nin 1980-81 sezonu gibi bundan daha kötü günlerin geçirdiği günleri var. Fenerbahçe sezonun sonunda küme düşmekten averajla kurtuldu. Çok uzak değil. Fenerbahçe 19 puanla kümede kaldı. Küme düşen Rizespor'un da puanı 19'du, Rizespor'un averajı -4, Fenerbahçe'nin de +3'tü yanlış hatırlamıyorsam. Razi Trak o sezon başkandı istifa etmek zorunda kaldı. 1979-80 senesinde de Galatasaray, küme düşmekten son maçta 2 puanla kurtuldu. Fatih Terim'in Erol Tolga'yı dövdüğü maçtı yanlış hatırlamıyorsam. O sezon Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenme ihtimali yüksek olduğu bir maçta sarı-kırmızılıları yenmeyerek kümede kalmasına da yardım sağladı. Berabere kalınmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu iki sezon unutulmazdı. Adana'da futboldan şube sorumlusu Alp Yalman'a 'Bu maça prim verecek misiniz?' dedikleri zaman ağır bir hakaret işitmişlerdi, 'Galatasaray teknik adamları küme düşmemek için prim ister mi?' diyerek. 59 yıllık lig tarihinde ne ilk ne de son defa oluyor. Bu iki kulübümüz böyle yönetilmeye devam edilirse ileriki dönemlerde daha zor durumlarda kaldıklarını da göreceğiz" yorumunda bulundu.

ERWIN KOEMAN'IN "TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜYORUM" AÇIKLAMASI

"TÜNELİN UCUNDA GÖRDÜĞÜ IŞIK, ÜZERİNE GELEN TREN OLABİLİR"

Erwin Koeman'ın Akhisarspor maçı sonrasında yaptığı "Tünelin ucunda ışık görüyorum" açıklamasını değerlendiren Altaylı, "Erwin Koeman'ın tünelin ucunda gördüğü ışık, üzerine gelen tren olabilir. Muhtemelen de öyledir çünkü Fenerbahçe'nin sahadaki yapısına baktığınızda, özellikle dünkü maçta ortada ışık değil mum bile yok! Fenerbahçe, kendisinden alt sırada olan Akhisarspor'a farklı yenilme başarısı... Akhisar'ın daha iyi ve akıllıca oynadığı bir maçın sonunda farklı bir sonuç vardı. Burada ışık görüyorsa halt ediyordur! Ama şunu da söyleyeyim bunların isimlerini falan bilmiyorsan Akhisarspor'un kadrosu daha iyiydi. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım dışında ayakta kalan futbolcu yoktu. Sene başında 'Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'sa sorun vardır' demiştim, taraftarlar bana çok kızmıştı. Bu bir gerçek. Eğer bir takımın en iyi oyuncusu sol bekiyse, diğerleri yanına yaklaşamıyorsa orada sorun vardır. Fenerbahçe'de olanlar artık akıl dışı!" dedi.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM ANLAYIŞI

"ALİ KOÇ'UN ANLATTIKLARI DOĞRU, YAPTIKLARI YANLIŞ"

Ali Koç'un yönetimini yorumlayan Altaylı, "Doğruları söylemek ve arzulamak başka bir şeydir, yapmak başka bir şeydir. Ali Koç'un anlattıklarını dinlediğinizde doğru, bu böyle olur. Ama yaptıklarına baktığınızda da 'Bu kadar iyi proje böyle mi yönetilir' diyorsun. Comolli'yi getirdi, 'Olmaz' dedim. Cocu'yu getirdi 'Tanımıyorum' dedim. Sülaleme hakaret edildi. Ben 8 hafta dayanacağını söyledim, 7 hafta dayandı. Doğru kafa yapısını yanlış uygulayıcıyla olmaz. Comolli'yi getirdi yanına Cocu'yu getirdi. Onun yanına da Cocu'nun memleketinden 3-5 tane adam getirdi. Olmaz! Cocu'nun yanına iki tane doğru düzgün eski veya yeni Fenerbahçeli adam koy. Geçmişin kötü olduğunu öne sürerek, geçmişte yapılan her şeyin kötü olduğunu öne sürerek yeni bir şey inşa etmek zordur. Hoca, çok üst düzeyde değil. Oyuncu alamıyorsun, eldeki iyi oyuncuları da yolluyorsun sonra da 'Ben niye başarısızım?' diyorsun. Cocu gelmiş, Malatya'ya gidiyor. Adam haritada Malatya'nın yerini bilmiyor. Yanındakiler de bilmiyor. Buradan bir şey çıkmaz. Comolli, 40 senelik hayatında 4 oyuncu bulmuş. 4 bin oyuncu getirip 4 oyuncu bulduysa rezalet! Ayrıca Liverpool'da bulmak farklı, Fenerbahçe'de farklı. Ali Koç'un düşünceleri doğru ancak düşünmekle uygulamak arasındaki meseleyi çözemedi. Yanında da çözebilecek nitelikte insan olmadığını herhalde artık fark etmiştir. Açık söyleyeyim bu basit bir iş, uzaya roket atmıyorsun." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN AKHİSARSPOR DEPLASMANINDAN OTOBÜSLE DÖNMESİ

"BÖYLE BİR CEZA ANLAYIŞI YOK. BUNU DAHA ÖNCE SADDAM HÜSEYİN'İN OĞLU, KADDAFİ, KUZEY KORE DEVLET BAŞKANI YAPTI. BİR SONRAKİ CEZA NE OLACAK FALAKA MI?"

Ali Koç'un Akhisarspor maçı sonrasında takımın İstanbul'a otobüsle dönmesi kararını yorumlayan Altaylı, "Ali Koç'un beyefendiliği var ya, sinirlendiğinde çok holiganca davranabileceğini söylemiştim, daha o kadar davranmadı ama siz bir takımın başkanı olarak böyle bir şey yapma hakkına sahip değilsiniz. Bunu tarihte daha önce kimler yaptı? Saddam Hüseyin'in oğlu yaptı, Kaddafi yaptı, Kuzey Kore devlet başkanı yaptı. Böyle bir profesyonel dünya yok. Bu doğru bir şey değil, yapılmaz. Sporla uzaktan yakından alakası yok. Uçağa koyup İstanbul'a döndürürsün, orada istediğin cezayı verirsin. Bir dahaki yenilgide ne yapacak, yürüyerek mi döndürecek? Bir sonraki ceza ne falaka mı? Bunlarla uğraşmak bir başkanın işi mi? Bir sonraki ne otostopla dönmeleri mi? Böyle bir ceza anlayışı var mı? Modernite modernite Ali Koç... İçinden ilkellik çıkıyor. Bundan ne fayda bekliyorsun? Takımı daha fazla kırmaktan, üzmekten, takımdakileri demoralize etmekten başka ne bekliyorsun? Burada lazım olan belki de takımın moralinini artıracak bir önlem almak. 'Bu oyuncular sahtekar, siz büyüksünüz' diye tiribüne gittiğin anda bu maçı kaybettin." dedi.

"AZİZ YILDIRIM'I TAKDİR EDİYORUM, AĞZINI AÇIP TEK KELİME ETMİYOR"

Fenerbahçe'yle ilgili konuşmayı sürdüren Altaylı, şunları söyledi:

"Kaybeden sadece Ali Koç ve Fenerbahçe değil, Fenerbahçe tribünleri de kaybetti. Ali Koç, tribünlerin adayıydı. Aziz Yıldırım'ı takdir ediyorum, ağzını açıp tek kelime etmiyor. Tribünlerin Ali Koç'u eleştirecek hali de yok. Nasıl Galatasaray tribünlerinin Fatih Terim'i eleştirecek hali yoksa Fenerbahçe'nin de yok. Siz istediniz" ifadelerini kullandı.

ERSUN YANAL'IN "SÖZ KONUSU FENERBAHÇE İSE GERİSİ TEFERRUATTIR" AÇIKLAMASI

"ÖYLE BİR ŞEY YOK. ERSUN YANAL'IN YAPTIĞI TAM ANLAMIYLA GOYGOYCULUKTUR"

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile görüşme yaptığı açıklamasında kullandığı "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" sözlerini yorumlayan Altaylı "Öyle bir şey yok. Ersun Yanal'ın yaptığı tam anlamıyla goygoyculuktur. Boş laf. 'Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır' diyorsan 'Ali Bey'e her halükarda Fenerbahçe'nin başına hiçbir ücret dahi konuşmadan geçeceğimi söyledim, bundan sonra karar onundur' dersin. 6 aylık, 8 aylık 11 aylık sözleşme bize teferruat olmadığını gösteriyor. Ersun Yanal'ın samimiyetten nasibini almadığı ortada, samimi olsa eğer der ki 'Ali Bey emretsin, yarın Fenerbahçe'nin başına geçerim, elimden geldiğince üst sıralara tırmanması için çalışırım, uzun vadeli projeyi ister benimle ister başkasıyla uygular' Zaten bundan daha başarısızı küme düşürmek, Fenerbahçe söz konusu olduğunda o da pek mümkün değil. Ne yapsan başarılısın, dipten bir takım alıyorsun. Sezon başında gelse şampiyonluk beklenecek ancak öyle bir tablo şu anda yok. Kıvırmaca durumu içerisinde" değerlendirmesinde bulundu.

"ERSUN YANAL, KENDİSİNİ İSTEMEMELERİNİN BEDELİNİ ÖDETMEYE ÇALIŞIYOR HERHALDE ANCAK BU HESAPLAŞMALARI YAPMAMAK GEREKİR. YAPARSAN DA ORAYA GELMEMEN GEREKİR"

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye çözüm olup olamayacağı üzerine de konuşan Altaylı şunları söyledi:

"Ali Koç, taraftarın istediği başkan olarak oturduğu koltukta taraftarın istediği teknik adam olarak Ersun Yanal'ı baştan getirseydi bugün bu kadar sıkıntılar olmazdı. Galatasaray'da Fatih Terim yüzünden kimse yönetimi suçlayamaz çünkü herkesin istediği isimdi. Ersun Yanal'ı baştan getirseydi ve başarılı olsaydı 'Siz istediniz, ben getirdim' derdi. Başarısız olursa 'Siz istediniz ben getirdim, olmadı' de ondan sonra ister Cocu'yu getir. Bugün Ersun Yanal'ı getirmek tükürdüğünü çok ağır yalamaktır. Masaya tükürür yalarsın ya, bu yere tükürdüğünü yalamak olacak. Niye? 'Gündemimizde yok' 'Olmaz' 'Bize yakışmaz' diyip getirmek yönetim açısından muazzam bir zaaf gösterecektir. Bu kadar ısrarla 'Ersun Yanal yok' diyip sonra da ne zaman getireceksin? 19. sıraya düştüğünde mi? Ama Ersun Yanal da yanlış tutum içerisinde. Teferruat diyip teferruatlara kendi takılmış halde. Biraz başarılı olursa sözleşmesini de uzatırlar. Hata ediyor bence. Ama herhalde o da kendisini istememenin bedelini ödetmeye çalışıyor ancak bu hesaplaşmaları yapmamak gerekir, yapıyorsan da oraya gelmemen gerekir"

FENERBAHÇE'NİN 17. SIRAYA GERİLEMESİ...

"HERKES, FENERBAHÇE'NİN TÜRKİYE LİGİ İÇİN ÖNEMİNİ BİLSİN VE ONA GÖRE KONUŞSUN"

Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu duruma gösterilen yaklaşımları yorumlayan Altaylı, "Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durumla ilgili Türkiye'deki tüm rakip taraftarlar eğleniyor. Bunda bir mahsur yok ancak Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi açısından önemini herkes bilsin ve ona göre konuşsun. Fenerbahçe, Türkiye Süper Ligi'nin olmazsa olmazıdır. Fenerbahçe'siz bir lig olamaz ve değerinden çok şey yitirir. Bugün bu ligin atıyorum 500 milyon dolarlık değeri varsa, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çıkardığınızda 400 milyon dolarlık değeri çöpe atarsınız. O yüzden herkesin Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ekonomik açısından önemini bilip öyle tavır alması lazım" ifadelerini kullandı.

FİKRET ORMAN'IN YAPTIĞI "CENGİZ İLE KONUŞMAMAMIZ HATAYDI" AÇIKLAMASI ÜZERİNE

"FİKRET ORMAN, TÜRK SPORUNDA SIKINTI YARATACAK POZİSYON İÇERİSİNDE"

Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiri ve Fikret Orman'ın yaptığı "Kararı alırken Mustafa Cengiz ile konuşmamamız hataydı" açıklamalarını da değerlendiren Altaylı, "Fikret Orman, Türk sporunda sıkıntı yaratacak pozisyon içerisinde. Bir insanın özü, sözü olabildiğince yakın olmalıdır. Arşivi çok karıştırmaya gerek yok geçen sene hatta bu sezonun başında Fikret Orman'ın hakemlerle ilgili söylemiş olduğu cümleleri alt alta yazdığınızda Mustafa Cengiz veya başka bir başkanın söyledikleri, leblebi, çekirdek çerez kalır. Hakemlere en ağır eleştirileri yönelten kişi, Kulüpler Birliği'nin başındaki kişi. Bu açıklamaya gelince Galatasaraylı yöneticilerle aylardır konuşmadım, konuşmuş olsaydım derdim ki 'Bütün kulüp başkanlarına faks çekin ve 'Siz bildirinin altına imzanızı atıyor musunuz atmıyor musunuz?' diyin' Fikret Orman diyor ki oy birliği ile. Oy birliği başkadır, oy çokluğu başkadır. Eğer orada 18 kulüp varsa ve 1 tanesi bile imzalamıyorsa, o Galatasaray da olabilir, oy birliği vardır diyemezsin. Burada kim var kardeşim? Kim var arkasında! Galatasaray olsam, bunu destekleyip desteklemediklerini medenice sorardım. Desteklemek de suç değil, itirazım olmaz. Ama kimin destekleyip desteklemediğini görürüm. Herkes kapı arkasında başka, önünde başka, herkes kıvırma içerisinde. Kim destekledi? Fikret Orman, iki yıldır ligi geren bir tavır içerisinde. Geçen sene Fenerbahçe ve Fenerbahçe Teknik Direktörü ve futbolcularıyla girdiği polemikleri unutmadık. Firket Orman gerginlikten beslenmeye çalışıyor. Bunun da kendi kulübü adına bazen seremesini bazen olumsuzluğunu görüyor. Bugün içerisinde bulunulan durum içerisinde asıl sorumlu ve asıl yanlışı yapan Galatasaray'dır, Galatasaray yönetimidir" yorumunda bulundu.

"ÜÇ BÜYÜKLERİN, KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE İŞİ YOK"

Mustafa Cengiz'in Fikret Orman'a verdiği cevap üzerine konuşan Altaylı şunları söyledi:

"Üç büyük kulübün, Anadolu kulüplerinin kendi haklarını, büyüklere karşı korumak için kurdukları Kulüpler Birliği'nde ne işi var diye yıllardır sorar dururum. Bu, size karşı bir oluşum ancak bugün birliğe bir güç atfedilebilirse bu gücün büyük oranda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın burada olmasından alıyor. Federasyon zaten Kulüpler Birliği demek. Anadolu kulüpleri için şu anlamı var, üç büyüklerin tahakkümünü kırmak için. E sen niye oradasın? Anadolu kulübü olsam, sizin burada yeriniz yok' derim."

TERİM'İN GALATASARAY - PORTO MAÇI ÖNCESİNDEKİ GOMIS AÇIKLAMASI

"TAKIM ŞAMPİYON OLURKEN SENSİN DE GERİYE DÜŞTÜĞÜNDE BAŞKALARI SORUMLU OLUYORSA ORTADA BİR PROBLEM VARDI"

Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçı öncesinde yaptığı Gomis açıklamasını değerlendiren Altaylı, "Fatih Terim'in söylediğinin gizli bir tarafı yok. Diyor ki 'Ben aptal mıyım Gomis'i satayım? Ama yönetim bana dedi ki "Bu adamın başka hesapları var, bundan faydalanamayız, satalım yerine iki santrfor alalım" ama söylediklerini almadılar ben de açıkta kaldım' Söylediklerinin tam tercümesi bu. Bu takım liderken ve şampiyonluğa koşarken sensin de geriye düştüğünde başkaları sorumlu oluyorsa ortada bir problem var demektir. Operasyonu yönetim yapar, ligin en tepesinden 7 sıra geriye düşmüşsün, diyorsun ki 'Operasyon yapacağım' Bunun sorumlularından bir tanesi sensin. Sen ve ekibinsin" yorumunda bulundu.

"TERİM BEDEL ÖDESİN' DEMİYORUM AMA EN AZINDAN 'HATA YAPTIM' DESİN"

Terim'le ilgili konuşmaya devam eden Altaylı şunları söyledi:

"Galatasaray, Fenerbahçe maçında ne kaybetti? 2 puan. Maç sonrasında yaptıklarıyla ise şampiyonluğu kaybetmeyi çok olası haline getirdiler. Niye? 2 puan gitmiş, niye olay çıkarıyorsun? Bu Fenerbahçe maçında günyüzüne çıktı. Daha önce de çeşitli rakiplere karşı benzer terbiyesizlikler yapıldı Galatasaray kulübesinde. Fenerbahçe maçında cılkını çıkardılar. Bunun hesabı yok mu? Bir maç sonrasında sinirlerine hakim olamayarak bütün takımı darmadağın ettin. Senin yapmış olduğun hataya sahip çıkacak diye yönetim kurulu darmadağın oldu, başkanın 150-200 gün ceza aldı. Bunun bir faturası yok mu? 2 puan mı kaybetmek normaldir, 2 puan artı 7 futbolcu 5 maç 10 maç ceza alması, büyük bir moral yıkıntısı ve Avrupa'daki başarısızlık ve onun getirdiği moral bozukluğu mu? Bu kimin hatası? Tamam Gomis'te yönetim hata yaptı, seni de kandırdı. Fenerbahçe maçı sonrasındaki hata kimde? Elbette ki bir teknik direktör takımı motive etmek için gerilim yaratabilir de bu takımı rezil etmek, dağıtmakla alakası var. Emre Akbaba sakat, en iyi oyuncuların Donk, Ndiaye, Rodrigues'i oynatamadın. Bunun bedeli yok mu? Fatih Terim bedel ödesin demiyorum ama en azından de ki 'Hata yaptım' Her hata başkasının her sevap Fatih Terim'in. Bu da acayip bir durum. Türk medyası da Fatih Terim'e çok toz kondurmuyor, sevgili hocamızın medya üzerinde tahakkümü var."

FENERBAHÇE'NİN ERSUN YANAL'LA ANLAŞTIĞI HABERİ

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la anlaştığına yönelik haberleri değerlendiren Altaylı, "Türk futbolu için de Ersun Yanal için de Fenerbahçe için de" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMDAN DÖNÜLÜR TARAF YOK"

Türk kulüplerinin içerisindeki durumu yorumlayan Altaylı "Bu işin dönülür tarafı kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere bütün kulüplerimiz batak. Anadolu kulüpleri, belediye destekli kulüplerin tamamı borçlar içerisinde. Kulüplerin içerisinde çok büyük yolsuzluklar var. Karabükspor'un, Antepspor'un hali ortada. Şöyle söyleyeyim, bunlar Türk futbolunun iyi günleridir. Üç kulüp dahil olmak üzere hepsi batağa gidiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve pek çoğu yarın öbür gün hak etseler dahi Avrupa'ya katılamayacaklar. Bırak onu TFF, FFP'yi gerçek anlamda uygulasa Türkiye Ligi'ndeki 18 kulübün 16'sı ligde oynamak için gereken lisansı alabilecek durumda değil. Herkes bunu bilsin, kimse hayal görmesin. Avrupa'da başarı falan hayal. Bu cehaletle, bilgisizlikle bu yolsuzluklarla içerisinden çıkılamaz. İyi yönetilen kulüpler 14-15 milyon dolarlık bütçelerle başarılı olabiliyorken Türk sporundaki dev isimleri olan 150 milyon dolarlık bütçelerle başarılı olamıyorlarsa arkasında üç kağıt, bilgisizlik vardır ama bir yandan yolsuzluk da muhakkak vardır.

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