Şişli Harbiye Abdi İpekçi Caddesi üzerinde geçtiğimiz salı günü Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisini ve eşini hastaneye ulaştırmak için gelen şoförünün, aracı, yol kenarına park etmek istemesi üzerine, park etmenin yasak olduğunu söyleyen polisle tartışmıştı. Altaylı'nın, anons ederek kendisini uyaran polis memuruna, eşini hastaneye götürmesi gerektiğini belirterek hakaret ettiği iddia edilmişti. Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilmesi sonrası sosyal medyada tepki toplamıştı.

Gelişmelerin ardından Altaylı, bugün Harbiye Polis Merkezi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli Abdullah isimli polis memurunu ziyaret etti. Ziyarete, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan, Trafik Denetleme Şube Müdürü B Bölge Ekipler Amiri Arif Gürer ve Harbiye Polis Merkezi Amiri eşlik etti.



Ziyaret kapsamında Fatih Altaylı, polis memuruna sarılarak helallik istedi.

"TÜM TEŞKİLATTAN ÖZÜR DİLERİM"

Altaylı, “Arkadaşla tatsız bir şey yaşadık. Eşim çok rahatsızdı, otomobile binecektim. Arkadaşlarda iş stresi, yoğun trafik ve gelen giden olunca bize izin vermedi. Ben de kendisine değil ama çekip giderken ağzımdan hoş olmayan cümleler çıktı. Hem ondan hem de diğer tüm arkadaşlardan bize hizmet eden koruyan kollayan arkadaşlarımızdan özür dilemek isterim. Bir daha inşallah böyle bir şey olmaz. Hayatımda ilk defa oldu ve son olur. Abdullah kardeşim de bize yardım etmek konusunda biraz daha duyarlı olacak. Ben ondan özür dilerim” dedi.

"TAMAMEN İLETİŞİM EKSİKLİĞİNDEN DOLAYI OLDU"

Polis memuru Abdullah ise, “Aramızda yaşanan olay tamamen iletişim eksikliğinden kaynaklı oldu. Bir daha olmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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