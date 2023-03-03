Türkiye'nin güçlü seslerinden Fatih Erkoç ile başarılı caz piyanistlerinden Kerem Görsev, birlikte hayata geçirdikleri caz projesi çerçevesinde 13 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda sahne alacak. Konserin biletleri, Türkiye'nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial'da satışa sunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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