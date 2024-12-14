Fatih Karagümrük: 2 - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Boluspor'u ağırladı. Maçta 2-0 geriye düşen ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Boluspor'un gollerini 6. dakikada Paul Mukairu ve 11'de Jefferson (p) kaydetti. Karagümrük ise bu gollere 48. dakikada Daniel Johnson ve 90+4'te Baran Demiroğlu ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından F. Karagümrük 28 puana ulaştı. 3 maçtır kazanamayan Boluspor ise 22 puana yükseldi.
Ligin 17. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Boluspor ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.