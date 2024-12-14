Fatih Karagümrük: 2 - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Boluspor'un gollerini 6. dakikada Paul Mukairu ve 11'de Jefferson (p) kaydetti. Karagümrük ise bu gollere 48. dakikada Daniel Johnson ve 90+4'te Baran Demiroğlu ile karşılık verdi.