        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük, Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

        Fatih Karagümrük, Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

        Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 15:03 Güncelleme:
        Batuhan Şen, Karagümrük'te!

        Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi kadro planlaması çalışmalarını sürdürürken, son olarak Galatasaray forması giyen Batuhan Şen’i transfer etti. Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek İstanbul ekibi, 27 yaşındaki kaleciyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Galatasaray altyapısından yetişen Batuhan Şen, daha önce Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Gaziantep FK, Menemen FK ve 1461 Trabzon FK formalarını kiralık olarak giymişti.

