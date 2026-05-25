Fatih Karagümrük, Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!
Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 15:03 Güncelleme:
Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi kadro planlaması çalışmalarını sürdürürken, son olarak Galatasaray forması giyen Batuhan Şen’i transfer etti. Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek İstanbul ekibi, 27 yaşındaki kaleciyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray altyapısından yetişen Batuhan Şen, daha önce Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Gaziantep FK, Menemen FK ve 1461 Trabzon FK formalarını kiralık olarak giymişti.
