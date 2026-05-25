Fatih Karagümrük, Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi kadro planlaması çalışmalarını sürdürürken, son olarak Galatasaray forması giyen Batuhan Şen’i transfer etti. Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek İstanbul ekibi, 27 yaşındaki kaleciyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray altyapısından yetişen Batuhan Şen, daha önce Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Gaziantep FK, Menemen FK ve 1461 Trabzon FK formalarını kiralık olarak giymişti.