Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının açlış maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük deplasmanında galip gelip iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 18:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ligde namağlup serisine devam eden Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada girdi. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...

        2

        FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 13 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

        Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.

        Tedavilerine devam edilen Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, bu akşamki müsabakada görev yapamayacak.

        5

        LİGDE 18. RANDEVU

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 18. puan mücadelesine çıkacak.

        Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 17 maçta Fenerbahçe, 12 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

        Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 19 gol gördü.

        6

        MUHTEMEL 11

        Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Cherif

        Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Berkay, Barış, Babicka, Larsson.

