Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor
Giriş: 01.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:15
43' Ceccherini | 3' Ngoy, 6' ve 34' Aytaç
STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN Sports 2
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Ligde ilk 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karagümrük, 6 puanla 7. haftaya 14. sırada girdi. Kasımpaşa ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.