Fatih Karagümrük, Shavy Babicka'yı kiraladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Kızılyıldız'dan Gabonlu kanat oyuncusu Shavy Babicka'yı kiraladı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Gabonlu kanat oyuncusu Shavy Babicka'yı Kızılyıldız'dan sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar geçici transferi için Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Babicka, kariyerinde daha önce Aris Limassol ve Toulouse formalarını giydi.