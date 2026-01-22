Habertürk
        Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi ayrılık: David Datro Fofana

        Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi ayrılık: David Datro Fofana

        Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki Fildişi Sahilli santrforu David Datro Fofana, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray maçı öncesi İstanbul ekibinden ayrılarak Chelsea'ye geri döndü.

        Giriş: 22.01.2026 - 21:25 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:25
        G.Saray maçı öncesi flaş ayrılık!
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında mısırlı.com Fatih Karagümrük sahasında lider Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

        Mücadele öncesi kırmızı-siyahlılarda flaş bir ayrılık yaşandı. İstanbul temsilcisi, Chelsea'den kiraladığı David Datro Fofana sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirdi.

        CHELSEA'YE GERİ DÖNDÜ

        23 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, kulübü Maviler'e geri döndü.

        Genç santrfor bu sezon F. Karagümrük formasıyla 15 maçta 1.062 dakika sahada kaldı ve 8 gol kaydetti.

