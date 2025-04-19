Fatih Karagümrük'te Orhan Ak dönemi sona erdi!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 19.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 19.04.2025 - 22:27
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak'la yollarının ayrıldığını açıkladı.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
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