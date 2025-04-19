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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Fatih Karagümrük'te Orhan Ak dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük'te Orhan Ak dönemi sona erdi!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 19.04.2025 - 22:27
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        Karagümrük'te Orhan Ak dönemi sona erdi!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak'la yollarının ayrıldığını açıkladı.

        Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

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