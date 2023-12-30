Fatih Karagümrük'te Shukurov'un sözleşmesi feshedildi
Fatih Karagümrük'te Özbek futbolcu Shukurov'un sözleşmesi feshedildi
Giriş: 30.12.2023 - 18:45 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:45
Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Özbek futbolcu Otabek Shukurov ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Geçen sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Shukurov, tüm kulvarlarda forma giydiği 46 maçta 1 gol kaydetti.