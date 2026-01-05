Habertürk
        Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü: 4 ayrılık açıklandı - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü: 4 ayrılık açıklandı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, futbolculardan Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:53 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:53
        Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, futbolculardan Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kulüpten ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Akıl almaz hata! Türk ve Alman cenazeleri karıştı

        Aydın'ın Didim ilçesinde hastane morgunda Türk ve Alman iki vatandaşın cenazelerinin karışması sonucu büyük bir karışıklık yaşandı. Alman ailenin yanlışlıkla Türk cenazeyi defnettiğinin anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla mezar açılırken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı

