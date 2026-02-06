Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük'ten imza şov! - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük'ten imza şov!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük; Fatih Kurucuk, Igor Lichnovsky, Daniele Verde ve Filip Mladenovic'i renklerine bağladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:16 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Karagümrük'ten imza şov!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk, Igor Lichnovsky, Daniele Verde ve Filip Mladenovic'i kadrosuna kattı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 2017-2021 yılları arasında Fatih Karagümrük forması giyen ve kulüple 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Meksika ekibi CF America'da forma giyen savunma oyuncusu Igor Lichnovsky ile 1,5+1 yıllık alaşma sağlanırken, İtalya Serie B ekiplerinden Spezia Calcio'da oynayan kanat oyuncusu Daniele Verde ise satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

        Savunma oyuncusu Filip Mladenovic de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de vinç diş polikliniğine girdi

        Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç 4 katlı binanın giriş katındaki diş polikliğine girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi