Fatih Karagümrük transferi açıkladı: Davide Biraschi
Trendyol Süper Lig'e veda eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ara transferde İtalya ekibi Frosinone'den kiraladığı stoper Davide Biraschi'nin satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 17:58
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak formamızı terleten İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'nin satın alma opsiyonunu kullanarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2021-2024 yılları arasında da 3 sezon formamızı giyen Davide Biraschi, 6 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti." ifadeleri kullanıldı.
Davide Biraschi, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 14 Süper Lig maçına çıktı.
