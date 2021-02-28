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Fatih Karagümrüklü Borini, performansıyla dikkat çekiyor

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün İtalyan oyuncusu Fabio Borini, performansıyla dikkat çekiyor

Fatih Karagümrüklü Borini, performansıyla dikkat çekiyor
AA

İstanbul ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçında da ağları sarsarak ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta gol atamayan Borini, sonraki 7 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırarak 8 gollü Alassane Ndao'dan sonra takımın en golcü ikinci ismi oldu.

Ligin 20. haftasında Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçta Fatih Karagümrük formasıyla golle tanışan Borini; Yukatel Denizlispor, Gaziantep, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında gol attı.

KARİYER REKORU 9 GOL

Daha önce Chelsea, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımlarda forma giyen Fabio Borini, kariyeri boyunca oynadığı liglerde bir sezonda en fazla 9 gol attı.

Roma formasıyla 2011-2012 sezonunda İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 24 maça çıkan İtalyan hücum oyuncusu, 9 gol kaydetmişti.

Borini, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

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