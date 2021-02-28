AA

İstanbul ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçında da ağları sarsarak ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta gol atamayan Borini, sonraki 7 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırarak 8 gollü Alassane Ndao'dan sonra takımın en golcü ikinci ismi oldu.

Ligin 20. haftasında Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçta Fatih Karagümrük formasıyla golle tanışan Borini; Yukatel Denizlispor, Gaziantep, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında gol attı.

KARİYER REKORU 9 GOL

Daha önce Chelsea, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımlarda forma giyen Fabio Borini, kariyeri boyunca oynadığı liglerde bir sezonda en fazla 9 gol attı.

Roma formasıyla 2011-2012 sezonunda İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 24 maça çıkan İtalyan hücum oyuncusu, 9 gol kaydetmişti.

Borini, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.