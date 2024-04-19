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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrükten PFDKye tepki - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük'ten PFDK'ye tepki

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, ziraat mühendisi bulundurmadığı gerekçesiyle PFDK tarafından kendilerine verilen cezaya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:13 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:13
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        Fatih Karagümrük'ten PFDK'ye tepki
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        Fatih Karagümrük Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz, ziraat mühendisi bulundurmadığı için TFF temsilci raporu ile Disiplin Kurulu’na sevk edilip, PFDK kararı ile tekrar ceza almıştır. Kamuoyunun bilgisine yorumsuz sunuyoruz!"

        PFDK, dün açıkladığı kararında, kulübünün çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112 bin lira para cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

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