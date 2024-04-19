Fatih Karagümrük Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz, ziraat mühendisi bulundurmadığı için TFF temsilci raporu ile Disiplin Kurulu’na sevk edilip, PFDK kararı ile tekrar ceza almıştır. Kamuoyunun bilgisine yorumsuz sunuyoruz!"

PFDK, dün açıkladığı kararında, kulübünün çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112 bin lira para cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.