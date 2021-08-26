FSM'de 900 gün! Çalışmalar başlıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

FSM Köprüsü'nde 30 ay sürecek inşaat çalışmaları başlıyor. MAKYOL ile birlikte gerçekleştirecek çalışmaya ilişkin Merkezi Osaka'da bulunan IHI Firması açıklama yaptı.

2013 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında askı halatlarında tespit edilen hasar giderilecek. 6 Ağustos günü imzalanan sözleşmeye göre projenin süresi dört gün önce başladı. 900 gün sürecek iş 7 Şubat 2024’te tamamlanacak.

Japon şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“2013 yılında gerçekleştirilen, 'Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Büyük Onarım ve Yapısal Güçlendirilmesi İnşaat İşleri' sırasında FSM’de hasarlı askı kablolarının tespit edildi ve ciddi hasar gören kabloların bir kısmı acil olarak değiştirildi. Bu tespitin ardından köprünün tüm askı kablolarının genel denetimi yapıldı. Sonuç olarak Karayolları Genel Müdürlüğü köprünün tüm askı kabloları için askı kablo değişiminin gerekli olduğunu anladı ve projeyi gerçekleştirmeye karar verdi."

Sözleşmeye göre resmen başlayan inşaatla ilgili henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama gelmedi.

KAPANACAK MI, KISITLI TRAFİK Mİ?

İnşaat çalışmalarının nasıl yürütüleceğine ilişkin açıklama yapılmazken, FSM Köprüsü'nün tamamen kapatılacağı mı yoksa tek şeritten mi trafiğe izin verileceği henüz belli olmadı.

Köprünün tamamen trafiğe kapatılması durumunda, trafiğin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendirileceği de iddialar arasında.