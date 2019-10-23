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Fatih'te bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan futbolcu İsmail Bayar kurtarılamadı

HABERTURK.COM

İstanbul Fatih'te bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki İsmail Bayar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

İsmail Bayar

İstanbul Fatih'te bir grubun saldırısına uğrayan İsmail Bayar, hayatını kaybetti.

16 yaşındaki Bayar'ın, İstanbul amatör ligi takımlarından Mimar Sinan Spor Kulubü'nde başarılı bir futbolcu olduğu öğrenildi.

OLAYIN ZANLILARI TUTUKLANDI

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre İsmail Bayar, 12 Ekim tarihinde İstanbul Fatih'te bir grup Suriyeli’nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Fatih ilçe Emniyet müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda Ali El H. (18),Ramazan Ş. (18) ve yaşları 18’den küçük olan Muhammed E, Faysal H. ve Hasan H. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kalbinin üzerinden bıçaklanan ve yoğun bakım ünitesinde günlerdir yaşam mücadelesi veren İsmail Bayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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