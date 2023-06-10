Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

Fatih'te metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Fatih'te metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı
AA

Balat Mahallesi Abdi Subaşı Mektebi Sokak'taki 4 katlı metruk binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bazı itfaiye araçları ise dar sokağa girmekte zorlandı.

İtfaiye görevlileri, yangına müdahale sırasında yan apartmanın çatısına da çıkarak söndürme çalışması yaptı.

Alevlerin sirayet etmesini önlemek amacıyla yakındaki Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ile bazı binaların duvarlarına da su sıkıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LGS sonuç sorgulama ekranı | 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih
Sokakta tartıştığı amcasını tüfekle öldürdü
GÜNDEM Sokakta tartıştığı amcasını tüfekle öldürdü
Sandık görevlisi ücretleri yattı mı? 2023 YKS ile Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç para olacak, ne zaman hesaba ödenecek?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücreti
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ödeme tarihleri 2023 | Kurban Bayramı emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
BENZİN VE MOTORİN fiyatlarında son dakika: 10 Haziran 2023 bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?
GÜNDEM Çifte zam sonrası akaryakıt fiyatları
Son dakika: Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak!
GÜNDEM Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle bugün bu yollar ...
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Asgari ücret ara zammında pazarlık başlıyor! Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar ve kaç TL olacak?
GÜNDEM Asgari ücret ara zammında pazarlık başlıyor!
Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi ve kariyeri
GÜNDEM Hafize Gaye Erkan kimdir? İşte hayatı ve kariyeri
AÖL SINAV TAKVİMİ 2023: AÖL sınavları ne zaman? MEB takvimi AÖL 3. dönem sınavları nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM AÖL 3. dönem sınav tarihleri
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | MSB'den dikkat çeken açıklama! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu ve son ödeme tarihi ne zaman?
GÜNDEM MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.