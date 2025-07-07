Fatih Tekke'den transfer açıklaması!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanın basına açık ilk 30 dakikalık bölümünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Tekke, oyuncuların genel durumu ve transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için "Bugün ne yazık ki 12 şehidimizin olduğu acı bir haberle güne başladık. Milletimizin başı sağ olsun, Allah hepsinden razı olsun" diyerek sözlerine başlayan Fatih Tekke, "Bugüne kadar 10 antrenman yaptık. Milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte bugün ilk kez tam kadro çalıştık. Oyuncularımız hazır bir şekilde geldiler. Tempolu antrenmanlarımız devam ediyor. Hafta sonu hazırlık maçımız olacak, ardından Erzurum kampına geçeceğiz. Orada da yoğun bir tempoyla hazırlık maçlarımız sürecek" dedi.

REKLAM

Tekke, transfer süreciyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Onuachu ve Pina geldi. Bizimle birlikteler. Geldiğimiz günden bu yana çok sayıda oyuncu izledik, bazı isimleri unutur hale geldik. Maliyet ve oyuncuların istekleriyle ilgili zorluklar yaşıyoruz. Başkanımız bu konuda bizden daha fazla yoruldu desem yeridir. Belirlediğimiz oyuncular var ama menajerlerin tutumu, kulüplerin talepleri ve kendi pozisyonumuz bir araya geldiğinde süreç uzayabiliyor. Gidecekler ve kalacaklar konusundaki en büyük kriterimiz performans olacak. Oyuncuya direkt ‘git’ demek yerine, performansının yeterli olmadığını ifade etmek bana daha doğru geliyor."