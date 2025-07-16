Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması!

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Takıma yeni katılacak futbolcuların erken gelmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Tekke, "Oyuncuların birbiriyle uyumu, fiziksel durumlarını netleştirmek derken bunlar bizim için önemli çünkü herkesin bir beklentisi var. Yeni oyuncular, yeni kimlikle, yeni bir oyunla beraber oynamak bizi heyecanlandırabilir." dedi.

Fatih Tekke, takıma yapılmasını istediği takviyelerle ilgili, "Oyuncularıma da söyledim size de söylüyorum. En az 2 orta saha, bir kenar ve bana göre bir de stoper. Bu arada sayısal bir problemimiz var, dolayısıyla içerideki oyunculardan kalacakların, gideceklerin meselesi var. Yavaş ilerliyoruz, bunu biraz daha hızlandırmamız lazım. Beklentim o. Ama şu ana kadar gördüğüm başkanımız ve tüm ekip elinden geleni yapıyor. Bazen istemediğimiz durumlar yaşayabiliyoruz ama şu an için biraz yavaş kaldık diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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Takımdaki genç oyuncuların zamana ihtiyacı olduğunu anlatan Tekke, şunları kaydetti:

"Genç, yaşlı olması benim için çok bir şey ifade etmiyor. Eğer yetenekliyseniz 17 yaşında dünyanın birçok yerinde mesafe alabiliyor, milli takımlara gidebiliyorsunuz. Milli takımlarda bu yaşlarda oynayan birçok oyuncu var. Şu an bize katılan genç oyuncularımızın eksikleri var. Bizimle birlikte zamana, antrenmana, tempoya, ilişkilendirmeye, oyunu anlamaya, hatta bildiklerini unutmaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu çocukların zamana ihtiyaçları var. Genç oyuncu olarak kategoriye koyduğumda zaman ihtiyacı olan, belli bir aşamaya gelmişse oynaması gereken, burada değilse bile başka yerde oynaması gereken oyuncular. Şu an yaşlısı genci tüm takımın çalışmasından memnunum."