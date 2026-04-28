        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: İlk yarı fecaatti

        Fatih Tekke: İlk yarı fecaatti

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, üzücü bir gece yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 00:00 Güncelleme:
        "İlk yarı fecaatti"

        Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Konyaspor'u tebrik eden Tekke, takımdaki bazı eksikler olsa da ilk yarıdaki oyunu kabul etmediğini belirtti.

        İkinci yarı aldığı tüm riskler ve değişikliklerin hemen karşılığını bulduğunu anlatan Tekke, "Belki de geldiğimden bu yana antrenörlük kariyerimdeki en kötü ilk yarılardan birisi oldu. İlk yarı fecaatti. Bunun sebebini kendime yazmak zorundayım. Son bölümdeki küçük detaylarla maç dönebilirdi, Konyaspor ikinci yarı iyi savunma yaptı." dedi.

        Ligde yakaladıkları ikincilik fırsatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekke, "Bu oyuncularla buraya kadar geldik. Özellikle bugün galip gelseydik üçüncülüğümüz garanti olacaktı. Sonra ikinciliği hedef olarak belirleyecektik. Dolayısıyla maç maç gitmek zorundayız. Alt tarafıyla, üst tarafıyla zor geçen bir lig oldu. Oyuncularıma bu umudu yeşerttikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Tekke, Trabzonspor'un Avrupa'da olması gerektiğini ve bu aşamada ciddi kadrolara ihtiyaç duyduklarını, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hedeflerinin kupayı almak olduğunu dile getirdi.

