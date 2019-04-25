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Fatih Terim: Bir kupa varsa Galatasaray orada favoridir

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Finalde Akhisarspor'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim maç sonunda açıklamalar yaptı. İmparator, "Eğer bir yerde kupa varsa, Galatasaray orada vardır, orada favoridir." ifadelerini kullandı

Fatih Terim

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek finale yükseldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrasında açıklamalar yaptı. İmparator'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

""Eğer bir yerde kupa varsa, Galatasaray orada vardır, orada favoridir."

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. İsteyerek ve inanarak kazandılar. Finale kaldığımız için mutluyum. Kupalara layıksın sen Galatasaray."

"Marcao'nun durumunun yarın yapılacak tetkiklerde ne olacağını göreceğiz. Geldiğinden beri bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla değişik bir bünyesi var. Yürekli de bir oyuncu. En kısa zamana yetiştirmeye çalışacağız."

"GALATASARAY, İLAHİ ADALETE İNANAN BİR CAMİA. HAKKI YENDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNDE KENETLENİR"

"Galatasaray çok büyük bir camia, çok büyük bir marka. Bazen 30 milyon denilince çok görülüyor ama birleşince çok güçlü bir camia. İlahi adalete inanan bir camia ve bugün onun tezahürünü gördük."

"Sanki dejavu yaşıyoruz. Geçen sene de 'Deplasman fobisi' dendi, 'Deplasman maçları çok' dendi, 6'da 6 yapmıştık. Yine kaldı 6 final maçımız, Türkiye Kupası finali dahil. İnşallah iki kupayı da alarak sezonu mutlu sona erdiririz."

"Şartlar ne olursa olsun, biz küllerimizden yeniden doğarız. Biz hiçbir zaman pes etmeyiz, sonuna kadar devam ederiz."

"Son maçlarımıza baktığımızda oyunun kontrolünün yükseldiğini, bir şeylerin de oturduğunu net olarak görebiliriz. Oyunun her bölümünü iyi oynamaya başladık. Öyle bir sezon yaşıyoruz ki Galatasaray herkese ve her şeye rağmen pes etmez. Kazanmaya da devam edecektir."

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