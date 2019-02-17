UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’ya 2-1 kaybedilen maçta performansıyla hayal kırıklığı yaratan Younes Belhanda, teknik direktör Fatih Terim’i de şaşırttı. Ligde son oynanan Trabzon maçının yıldızı olan Faslı futbolcu, Portekiz ekibi karşısında varlık gösteremedi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre 29 yaşındaki orta sahanın inişli çıkışlı grafiğine çözüm bulmak isteyen deneyimli teknik adam, uzun süreli sakatlığından yeni kurtulan Emre Akbaba’nın tam olarak hazır hale gelmesini bekliyor.

Belhanda’yı Kasımpaşa önünde yine ilk 11’de sahaya sürmeyi planlayan Terim’in, buna rağmen Emre’ye de ‘Hazır ol’ talimatı verdiği ve ilk 11 olmasa bile Belhanda’nın maçtaki formuna göre Emre’yi erkenden sahaya sürebileceği bildirildi.