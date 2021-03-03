Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, hakem kararlarına tepki gösterdi. Terim'in sözleri şöyle:

"Oyuna iyi başladık. İlk 45 dakikada öne geçebilirdik. Sonra yine kontrol bizdeydi. Emre'nin atamadığı tabii, öne geçmek bütün gidişatı değiştirir. Atamadık, 1-0 girmek bizim için hiç hoş olmadı açıkçası. Penaltı hiçbirimiz penaltılarda antant kalamıyoruz. Geçen sene Vida'nın eline çarpan topta Cüneyt Çakır'dı hakem. Bize öyle bir izah etti ki az kalsın özür dileyecektik. Bugün de VAR'daydı, bu nereden geliyor? Maçın içerisinde verince izah et, başka maçta istediğin gibi yaklaş. Hepimiz zaten tuhaf olduk pandamı döneminde. Ah diyen bağırana faul. 2 gün önce VAR'daydı değil mi Cüneyt Çakır, burada niye bugün?

Orada skandal bir karara imza atmış, bizim maçımızda yapılanlar... Yine burada. Hiç çağırma müdahale yok. Çok yazık. Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Resmen kafasıyla dirseğe doğru gitti attırmak için. Hani Zorbay Hoca, Alanya'da şiddetli görmemişti müdahaleyi. Mağlubiyeti hiç hakemlere yormadım da bir tuzak diyorum. Galatasaray'a daha kolay veriliyor, daha kolay verilmiyor. Kronolojik olarak gösterebiliriz. Bizim iyi kötü oyunumuz kimseyi ilgilendirmez. Ama doğru karar yanlış karar herkesi ilgilendirir. Sen beni 10 kişi bırakamazsın. Hangisi kırmızı kart? Neredesin VAR. Bunlara VAR'a gidip gelmek zul oluyor herhalde. Cüneyt abisini VAR'a çağıramaz. Bizim inancımız yüreğimiz herkese her şeye yeter. Luyindama kırmızı kart diyorum, e değilmiş şimdi özür dileyeceğim. Hangisi doğruymuş? Beşiktaş maçında Vida'nınki... Benim gibi birçok kişiyi de şaşırttı.

Biz yine seyirciyle oynadık. Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz. Tek kelime de etmiyoruz. Gözlemci ve temsilci ile konuştum devre arası. Kuralları öğrenelim biz de böyleyse oynamayalım diyelim. Tribün doluydu gördünüz. Galatasaray maçlarında böyle oluyor. Bizim oyunumuzu kritik edebilirler, ben de oyuncularımla konuşabilirim. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum. Allah rızası için biz kronometre tutuyoruz. 6 dakika uzadı. Mohamed'in atılışı 3 dakika sadece. Yalandan kaleciyi ikaz ediyorsunuz. Bundan sonra burada da gideceğim yerde de ismen soyad olarak üstündeki altındaki ceza almamaya özen göstererek... Biz de insanız çünkü. Bir standart bulamadık. Galatasaray ver bilmemne verme. Ömer'inki faul değilse hakemin düdük çalmaması lazım. İnanın ben bunları çok gördüm. Hepsinin altından kalktık. Olacak arada mağlubiyet. Hep öndesiniz hep sizden bahsediliyor. Ne kazanan ne kaybeden yaranamıyoruz. Nedir bu ya Cüneyt VAR hakemi midir devamlı? İki gün önce yapmadı mı? Hakem mi kalmadı? Bu maçın önemi nedir? 2 gün evvel, hadiseler de hala devam ediyor verip vermediği kararlarla. 10 dakika verdin geçen sene 3-1'lik maçta, 6 veriyorsun. Bunun dışında söyleyeceğim fazla bir şey yok. Yarış devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Zaten benim federasyonla kurullarıyla olan duygularımı biliyorsunuz onları bir daha söylememe gerek yok.