Cezasının ardından ilk kez bir lig maçında Galatasaray'ın başında Türk Telekom'da maça çıkan Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.
Sahaya 11 yabancıyla çıkmalarına yönelik yapılan eleştirileri yanıtlayan ve yabancı sınırı tartışmasının gündeme gelmesinin bir 'amacı' olduğunu vurgulayan Terim, "Yerli - yabancı konusunu kim gündeme getiriyorsa, bir ajandasına bakmak lazım. Bana göre ajandasına bakın. 11 yabancı sahaya çıkıyor diyenler, kupa maçlarında sahaya çıkan yerli ve hatta akademimizden çıkan oyuncularımızdan aynı oranda bahsediyorsa, samimidir. Ondan da bahsediyorsa, takdir etmek lazım. Bir taraftan az bahsediyorsa samimi değildir" dedi.
Takımda İstiklal Marşı'nı okuyacak oyuncu olmadığı yönündeki eleştirilere cevap veren teknik adam, "Biz İstiklal Marşı'nı kenarda çok güzel söylüyoruz. Ay-yıldızı da biz en iyi şekilde temsil ettik, İstiklal Marşı'nı da en iyi biz söyleriz. Söylemek yetmez, yürekte de İstiklal Marşı'nı yaşamak gerekir" ifadelerini kullandı.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NE GÖNDERME
Trabzonspor cephesinden hakem Ümit Öztürk'ün performansına yönelik yapılan sert açıklamaların hatırlatılması üzerine konuşan Terim "Hakemler de insandır, hata yapabilir, olaya öyle bakmak lazım. Ben 10 maç ceza yerken, 'Schalke'ye başarılar faksı gönderseler' derken 3 maç ceza yedim, diğerinden de 7 maç. Hakemler de insandır hata yapabilirler." dedi.
Kulüpler Birliği'ne gönderme yapan Fatih Terim, daha sonra Trabzonspor maçında iyi oynayan taraf olduklarını belirterek, futbolcularının hakkının verilmesi gerektiğini belirtti.
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