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Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı planı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Younes Belhanda'nın kart cezası nedeniyle oynayamayacağı Çaykur Rizespor maçında Emre Akbaba'ya görev verecek. Terim, Emre'yi şu sözlerle hazırlıyor: "Sorumluluk almaktan kaçma... Belhanda gibi hem hücumda hem de defansta takıma yardımcı ol. Sana güveniyorum."

Fatih Terim

Süper Lig’in 32. haftasında Ç.Rize deplasmanına konuk olacak Galatasaray, kritik maça hazırlanıyor. Kalan 3 haftada hata yapıp liderliği kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, 8 günde oynayacağı 3 maçın ardından hem Ziraat Türkiye Kupası’na ulaşmak hem de 22. şampiyonluğunu ilan etmekte kararlı…

2-0 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından takımının rehavete kapılmaması için öğrencilerini hafta boyunca sık sık uyaran teknik direktör Fatih Terim, ipleri sıkı tutuyor.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Rize deplasmanına cezalı Younes Belhanda’dan yoksun çıkacak olan deneyimli teknik adam, orta sahada oyun kurucu görevini Emre Akbaba’ya vermeyi planlıyor. Faslı yıldızın yokluğunda takımının saha içinde zaman zaman sıkıntı yaşadığını bilen İmparator’un, “Taraftarların sana ne kadar inandığını biliyorsun. Onların beklentisini boşa çıkarma. Sorumluluk almaktan kaçma… Belhanda gibi hem hücumda hem de defansta takıma yardımcı ol. Sana güveniyorum” ifadeleriyle Emre’ye zorlu maç öncesi özel talimat verdiği öğrenildi.

B PLANI DONK-FERNANDO-NDİAYE ÜÇLÜSÜ

Beşiktaş derbisinde sürpriz bir kararla Badou Ndiaye’yi ilk 11 dışında bırakıp Donk, Fernando ve Belhanda üçlü orta sahasıyla maça çıkan Fatih Terim, aslında kazanan 11’i bozmak istemiyordu. Ancak Belhanda’nın sarı kart cezası nedeniyle Rize’de oynayamayacak olması tecrübeli teknik adamın planını da bozdu. Belhanda’nın yerine Emre Akbaba’yı düşünen İmparator, diğer taraftan B planı üzerinde de duruyor. Zorlu maçta Terim’in Emre’yi kullanmak istememesi durumunda Sarı-Kırmızılılar’ın Donk, Fernando ve Ndiaye üçlüsüyle sahaya çıkması bekleniyor.

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