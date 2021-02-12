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Fatih Terim'in Gedson Fernandes kararı

Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynanan maçta oyuna sonradan dahil olan ve 1 gol, 1 asistle kalitesini gösteren Gedson Fernandes ilk 11'e giriyor. Portekizli oyuncunun Kasımpaşa karşısında Belhanda'nın yerine sahaya çıkması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray yönetimi, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle Kasımpaşa'nın da olumlu yanıt vermesinin ardından TFF’nin maç saatini değiştirmesini bekliyor

Fatih Terim'in Gedson Fernandes kararı

Galatasaray’ın devre arasında Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, ilk maçında göz doldurdu. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Portekizli orta saha teknik direktör Fatih Terim’in de beğenisini topladı.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig’de pazar günü Kasımpaşa’yı TT Stadı’nda ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar’da yeni transfer Gedson Fernandes ilk kez ilk 11’de sahaya çıkacak. Alanya önünde vasat performans sergileyen Younes Belhanda’nın yerine Gedson’u ilk 11’de düşünen Terim’in, sakatlıktan yeni dönen Sofiane Feghouli’yi ise yedek soyundurması bekleniyor.

MAÇ SAATİ İÇİN TFF’DEN HABER BEKLENİYOR

Pazar günü İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışının maç saatinde daha da etkili olacağını düşünen Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa yönetiminin de desteğiyle maçın 19.00’dan 16.00’a alınması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu. Karşılaşmanın kar nedeniyle ertelenebileceğini iddia eden Galatasaray yönetimi, TFF’nin maç saatini değiştirmesini bekliyor.

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