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Terim'in ikinci Ozan Kabak operasyonu! Belhanda'nın yerine Atalay Babacan!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gençlik rüzgarına Atalay Babacan'ı da dahil ederken, onu Younes Belhanda'nın yerine hazırlıyor. Atalay, Terim'in üzerine titrediği 2000 jenerasyonun en önemli isimleri arasında gösteriliyor

10 Ekim 2018 Çarşamba, 11:03 | Güncelleme:

Milliyet'in haberine göre Atalay Babacaniçin Antalya deplasmanı çok özel geçti. Çarşamba günü Porto ile yapılan UEFA 19 Yaş Altı Gençlik Ligi'ndeki maçta 90+3'te güzel bir gol atarak beraberliği getiren Atalay Babacan için hafta sonundaki Antalyaspor deplasmanı da çok özeldi.

Atalay önce U21 takımıyla sahaya çıktı, 10 numara formasıyla 90 dakika oynadı. 13.00'te başlayan bu maçtaki görevinin ardından A takıma geçen Atalay, burada da 21 kişilik kadrodaydı. Terim'in genç yeteneği kadroya dahil ederek, "Senin sıran geliyor. Kendini hazırla" mesajı verdiği belirtildi.

Terim'in 18 yaşındaki futbolcuyu kazanma arzusunun altında ise Belhanda'nın performansındaki soru işaretleri yatıyor. Faslı futbolcudan tam olarak istediği verimi alamayan Fatih Hoca'nın, bundan böyle yavaş yavaş genç oyuncuya şans vereceği belirtildi.

Terim ilk olarak yaz kampına katılan Yunus Akgün'e zaman zaman şans verirken, Ozan Kabak ligde 3 maçta 11'de forma giyerek performansıyla büyük beğeni topladı. Müthiş oyun zekası, tekniği ve yeteneği ile Atalay Babacan'ın takıma çok şey katabileceği düşünülüyor. Atalay, Terim'in üzerine titrediği 2000 jenerasyonun en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

ATALAY BABACAN KİMDİR?

28 Haziran 2000 Denizli doğumlu. 2013 yılında Denizlispor'dan Galatasaray'a transfer edildi. 53 kez milli oldu ve kariyerinde 80 golü bulunuyor.

Fanatik'in haberine göre 10 numara pozisyonunda oynayan 18 yaşındaki futbolcu sol ayağını muhteşem kullanıyor. U17 Avrupa Şampiyanası grup aşamasında 6 maçta 4 gol attı. U17 Milli Takımı'a İtalya maçında ise galibiyeti getiren isim oldu.

Türkiye U17 Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında adını çeyrek finale yazdırırken, takımın 10 numarası Atalay Babacan performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

U17 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Atalay Babacan'ın Galatasaray ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Uzun bir sakatlık döneminin ardından bu sezon U21 takımında forma giymeye başlayan Atalay Babacan bu sezon 4 maçta forma giyip 2 gol birden attı. Atalay Babacan bir süredir A takım ile idmanlara çıkmaya başladı.

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