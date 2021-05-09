Fatih Terim'in kumarı tuttu!

Galatasaray şampiyonluk yarışındaki 'Ya tamam ya devam' karşılaşmasına kadroda değişikliklerle çıktı! Sarı-kırmızılılar son haftalarda aldığı galibiyetlerde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu isimlerini kenara aldı. Hafta boyunca bu ikililer üzerine plan yapan tecrübeli çalıştırıcı maçta ise tecrübeye güvendi! Sarı-kırmızılı takımın, ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçta görev alan isimlerden Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu yedeğe çekilirken, Beşiktaş karşısında bu futbolcuların yerlerine DeAndre Yedlin, Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao forma giydi.

KENARLARI İYİ KAPATTILAR

Terim, Ryan Babel'i alışıldık bölgesinin dışında sağ kenarda görevlendirirken Hollandalı yıldız da görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Cyle Larin ve N'Sakala gibi fizik gücü yüksek iki oyuncu karşısında Yedlin'i hiç yalnız bırakmadı. Tecrübeli futbolcu savunma arkasına attığı koşularla da savunmanın dengesini bozdu. Gedson'un pasında topla ceza sahasında buluşan Babel kalitesini göstererek takımını 1-0 öne geçirdi...

FALCAO YİNE ATTI!

Sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao uzun bir aranın ardından sahaya ilk 11'de çıktı. 7 maç sonra görev alan yıldız futbolcu oyunun içinde fazla görünmese de fark yaratmayı başardı. Terim'in maç öncesinde 'Böyle karşılaşmalar için aldığımız oyuncuları tercih ettim' dediği oyuncular arasında olan Falcao, Atiba'yla girdiği ikili mücadelede takımına penaltı kazandırırken 'ayakların titreyeceği' anda tereddüt bile etmeden topun başına geçerek bu sezonki 9. golünü kaydetti.

ONYEKURU'NUN 'TEHDİDİ' YETTİ

Terim'in uzun bir aranın ardından görev verdiği diğer bir isim ise Henry Onyekuru'ydu. Tecrübeli çalıştırıcının derbilerde üzerine oyun kurduğu Nijeryalı yıldız altı maç aranın ardından ilk 11'e dönerken ligin belki de en iyi kanat ikilisi olan Rosier-Ghezzal'in etkisizleştirilmesinde büyük rol oynadı. Savunma arkasına attığı koşularla sürekli tehdit yaratan Nijeryalı yıldız, Rosier'in hücuma verdiği katkıyı sınırladı.

GEDSON VE TAYLAN KENDİNİ HATIRLADI

Galatasaray'da bu sezonun yıldızı olan Taylan Antalyalı son haftalarda düşen formunu da takımının en ihtiyaç duyduğu anda yukarıya çekti. Hastalığının da etkisiyle bir süre sahalarda eski Taylan'ı aratan milli futbolcu dün akşam sahada basmadık yer bırakmadı. Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Gedson Fernandes de ne kadar önemli bir potansiyel olduğunu gösterdi. Genç Portekizli, Babel'in golünü hazırlarken Galatasaray'ın ataklarını yönlendiren isim de oldu.

KULÜBE DE KATKI VERDİ

Terim'in bu maça yanında başlattığı isimler de oyuna girdikten sonra fişi çeken isimler oldu. Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu'nun dışında özellikle Emre Kılınç ve Arda Turan sahaya girdikten sonra fark yarattı. Mohamed ve Kerem oyuna hareketlilik kattı, siyah-beyazlıların rakip sahada baskı kurmasına engel oldu. Emre Kılınç dinamizmiyle rakip savunmanın dengesini alt üst ederken Arda Turan'a al da at dediği pasıyla galibiyette büyük rol oynadı. Arda Turan 11 yıl sonra Beşiktaş filelerini ilk kez havalandırdı ve siyah-beyazlıların bu maç için umutlarına da noktayı koydu.