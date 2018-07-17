2018 Dünya Kupası'nda Fransa şampiyonluğa ulaşırken başta zafere ulaşan Fransa olmak üzere takımların birçoğu kontrollü oyunu tercih etti. Futbolseverlerin büyük çoğunluğu turnuvadaki futbol kalitesinden memnun kalmazken 'dünya futbolunda savunma öncelikli futbol mu trend olacak' düşüncesi sorgulanmaya başlandı.
Savunmaya önem veren, sıkıcı futbol oynattığı nedeniyle eleştirilen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Dünya Kupası'nda kendisinin Süper Lig'de oynatmaya çalıştığı oyuna benzer bir sistemin başarılı olduğunu belirtip şunları söyledi:
"Final, bugünün oyununun nereye gittiğinin gösteren, iki doğru takımın maçıydı. Birçok açıdan benim oyunuma benzediğini anlıyorum. Bizim ülkemizin şartlarına uygun şekilde harmanlamaya çalıştığımız oyunun ta kendisi. Bu oyun benim oyunum değil, onların oyunu ve biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizde bu oyunu izleyip, yorumlayanlarla, benim gibi düşünenler arasında büyük fark olduğunu söyleyebilirim. Futbol artık netice oyunu. Bunu severek ve isteyerek söylemiyorum ama böyle bir gerçek var."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Aykut Kocaman'ın fikrine zıt bir görüş ortaya koydu. Terim şunları söyledi:
"Kim ne kurarsa kursun sonuçta daima hücum oynayanlar, futbol oynamayı arzu edenler kazanacaktır. Defans oynamak bir sanattır ama bunu konuşmuyorum. Gol yememe, futbolu çirkinleştirme üzerine konuşuyorum. Zaten dünyada bunun alıcısı da yok. Tribünde ve TV başındaki futbolseverlerde görüyoruz bunu."
FUTBOL ADAMLARINA VE YAZARLARA SORDUK
Konuyla ilgili futbol adamları Hikmet Karaman, Oğuz Çetin, Abdülkerim Durmaz ile Habertürk yazarları Halil Özer ve İbrahim Yıldız'a görüşlerini sorduk. İşte aldığımız cevaplar:
HİKMET KARAMAN: İKİSİNİN SÖYLEDİKLERİ DE AYNI YERE GELİYOR
Aslında Aykut hocanın da Fatih hocanın söylediklerinin de aynı yere geldiğini düşünüyorum. Savunma futbolu dendiğinde ne anlanıldığına bağlı. En iyi savunma, önde başlar, hücum oyuncularıyla başlar. Dünya Kupası'nda ne gördük? Geriden oyun kurmanın önemini gördük. Geriden olumlu top çıkarmanın önemini gördük. Kaleciler, bugün artık kaleci değil, kötü ayaklı kaleci üst seviyeye gelemiyor. Kaleciye artık kaleci değil de defans arkasındaki defans demek gerekiyor.
Geriden oyun kurmayla neyi gördük? Rakibe ön alan baskısının önemini gördük. Önde baskı yapan hücum oyuncularınız varsa rakibinizin olumlu top yapmasını, oyun kurmasını da engelliyorsunuz. İyi bir hücum yapmak için savunmadan organize çıkmak gerektiğini gördük. Belçika'nın Japonya'ya attığı 3. gol akıllara gelsin. Courtois'in topu hemen doğru kişiyle buluşturmasının akabinde kısa sürede gol geldi. Bu tip birkaç gol daha vardı.
Hoca hücum yaparak birkaç maç kaybedebilirsin ancak uzun süreçte kazanırsın diyor, haklı. Ancak bu da geriden çok iyi oyun kurabilmeye, önde baskı yapıp rakibinizi engellemeye bağlı. Bugün gelinen noktada forvetler sadece öne top taşındığında gol atmıyor, oyun değişti. Öte yandan önde baskı olmazsa, kaleci topu oyuna doğru sokarsa gol yeme şansınız artıyor. Artık topu sadece önde forvetle buluşturmayla gol atılamıyor. Dolayısıyla Aykut hoca da Fatih hocanın söylediklerinin içini açtığınız zaman benim söylediklerime gelir. Ben böyle düşünüyorum.
OĞUZ ÇETİN: KAZANMAK İÇİN HÜCUMU, DOĞRU SAVUNMA ÜZERİNE KURMAK GEREKİYOR
Aykut Kocaman'ın söylediği, savunma futbolu değil, yanlış anlaşılıyor. Bugünün futbolunda Belçika, Fransa, Hırvatistan'ın ortaya koydukları doğru futbol, oyunun gerçekleriyle ilgili, doğru oyunla ilgili. Günümüz futbolunda oyunun savunma tarafında doğru organize olabilmek, hücumu da temelde doğru savunma üzerine kurgulamak, Fransa'yı, Belçika'yı, Hırvatistan'ı ortaya çıkarıyor. Burada belirleyici unsur şudur: Oyunun savunma bölümünde doğru oynayan, Danimarka, İsveç, İzlanda gibi takımlar, bireysel beceriler baz alındığında yetenek olarak kısıtlı kaldıkları için, işin hücum tarafında çok başarılı görünmediler. Aynı şekilde hücum tarafında başarılı oyunculara sahip Arjantin, Brezilya gibi takımlar da savunmada doğru oynayamadıkları için zaafa uğradılar.
2018 Dünya Kupası bize şunu gösterdi ki netice futboluna gidebilmek için, kazanmak için hücumu doğru savunmanın üzerine kurmak gerekiyor. Aykut Kocaman'ın söyledikleri, benim söylediğim tarzdadır. Fatih hoca da yılları ntecrübesiyle bir söylemde bulundu ve hücuma yönelik bir oyundan bahsetti. Cümlelerini dile getirirken o da bundan farklı bir şey düşünmüyor. Yetenekli bir 11 kurarsan, doğru savunma oyunu temelini de başarabilirsen, hücumda da başarılı olabilirsin demek istiyor. Bunu da kendisini yakinen tanıdığım için, söylüyorum.
ABDÜLKERİM DURMAZ: JOSEF, TOPAL VE AATIF İLE OLMAZ!
Öncelikle Dünya Kupasının bana zevksiz geldiğini söyleyebilirim. Çok sıkıcı buldum. Keşke Fatih Terim'in dediği gibi büyük takımlar hucüm ve atak futbolu oynasalardı. Hocanın oyun felsefesi benim mantığıma daha yaktın. Tabii futbol göreceli bir şey. Eğer Fransa gibi bir takıma sahipseniz atak oynamalısınız. Ancak Panama gibi bir takımla mücadele edecekseniz, 11 kişi 18'in önünde durmalıdır. Bu tartışılan bir konudur ve kadro kalitesi ile ilgili bir şeydir.
Ben büyük takımların, güçlü takımların atak ve hucüm oynamasını daha mantıklı buluyorum. Aykut Kocaman, Fransa'dan örneğini veriyor olabilir ama oradaki takımda Pogba, Mbappe, Griezmann gibi atağa aynı anda kalkan oyuncular var. Aykut Kocaman böyle bir sistemi, Josef, Mehmet Topal ve Aatif ile denediği için sınıfta kaldı. Büyükler hucüm oynamalıdır. Türkiye için Fatih Terim'in mantığı doğrudur. 3 büyüklerin hocasıysanız atak ve üstün oynamalısınız. O yüzden bütün kupaları Fatih Terim kaldırıyor.
HALİL ÖZER: KOCAMAN'IN SİSTEMİ TURNUVALARDA YÜRÜR
Aykut Kocaman'ın karıştırdığı nokta şu; bu sistem uzun lig maratonunda yürümez. Ancak Dünya Kupası gibi turnuvalarda yürür. Ligde bu sistemi uygulamaya çalışırsan; Akhisar'a kupa, Vardar'a da Avrupa Ligi gruplarını bırakırsın.
İBRAHİM YILDIZ: İYİ SAVUNMA VE İYİ ORTA SAHA BAŞARIYI GETİRİYOR
Dünya Kupası'nda Fransa'nın oynadığı oyun, Aykut Kocaman'ın sistemiyle örtüşüyor. Oyunu rakibe bırakıp kazanılan toplarla çok hızlı atağa kalkarak sonuca gitmek istediler. Üstelik duran topları da iyi kullandılar, tam da Aykut Kocaman'in istediği gibi bir taktikti.
Fatih Terim'in görüşüne katılmıyorum. Atak oynayan takımlar, belki göze hoş gelen bir futbol ortaya koydular ancak kaptırılan toplar tehlikeli oldu. Son final maçında Hırvatistan, Fransa karşısında topla daha çok oynadı ve çok sayıda atak geliştirdi ancak sonuca gidemedi. Bunun da en önemli nedeni, Fransa savunmasının disiplinli ve hatasız oynamasıydı. Rusya'daki şampiyona bize bir kez daha gösterdi ki iyi savunma ve iyi orta saha bize başarılı getiriyor.
TERİM VE KOCAMAN'IN SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
İki teknik adamın görüşleri sosyal medyada da büyük yankı buldu. İşte bazı yorumlar:
İkisi birbirine zıt görüşler değil. Farklı konulardan bahsetmiş iki hoca. İkisi de haklı. Aykut hocanın ne anlattığı yine anlaşılmamış...
Tek maç üzerinden oynanan bir turnuvada önceliği defans olarak belirlemek mantıklı ve doğrusu. Ama sen 34 haftalık ligi defans yaparak bitirdin, kaybettiğin puanları telafi edebileceğin çok maç vardı önünde.. Aykut hoca senin sistem milli takımda işler.
Galatasaraylıyım ama Aykut Hoca haklı, kadro kalitesi belli seviyede değilse maalesef Fatih Hoca’nın sistemiyle maç kazanılmaz, Real’den 6 yediğinle kalırsın.
Milli takımın başında Aykut Kocaman iş yapar.
Sen Mbappe ile Griezmann'ın yaptığını Aatıf ile Dirar'a yaptırmaya çalışırsan kazanamazsın, Türkiye liginde bile.
Atletico Madrid, Aykut Kocaman'a örnek bir takım ve ilk başlarda başarı yakalasalar da şuanda çok da zirveye oynayamıyolar, Fatih Terime örnek ise Real Madrid olabilir bazı sezonlar geri düşseler de genelde Real Madrid'i zirvede görebiliriz.
Herkesin istediği Fatih Terim'in anlattığı ama gerçek olan Aykut Kocaman'dır bakın örnek Fransa ve Hırvatistan.
Fransa hücumu hurra yapmadı, Hırvatistan öyle yapmadı. Topun arkasında kalmayı çok iyi yaptılar. Arjantin maçında bile topu Arjantin’e verip kontra ile çıktılar çoğunlukla.
Fatih Terim madem o kadar iyi biliyordu, keşke o doğru oyununu biz de görseydik de Dünya Kupası'nda yer alabilseydik...
Tamam gerekirse defans da yapılacak ama Aykut hoca hep defans yaptırıyordu. Fransa adam akıllı savunmayı tek Belçika karşısında yaptı, yani tüm takımlara karş böyle değildi.
Aykut Kocaman’ın bahsettiği futbol ne kadar sevmesem de turnuva futbolu (Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası vs.). Bütün takımlar o şekilde oynadı neredeyse. Ama lig gibi uzun metrajlı işlerde bu futbol işlemiyor. O yüzden Terim'in daha fazla şampiyonluğu var.
Aykut Kocaman'a katılıyorum... Hep ileri görüşlü, dünya futbolunu yakından takip edip Fenerbahçe'yi de bu şekilde yönetti.
Kadro kalitesi aynı olmak kaydıyla şu dönemde Terim tarzı futbolla ancak lig şampiyonu olunabilir, daha büyük başarılar için Aykut Hoca futbolu ideal olandır.
Fatih Terim hangi maçı seyretmiş bilmiyorum. Son maçta Fransa, Aykut hocanın dediği gibi oynadı. Hırvatlar Fatih Terim'in dediği gibi oynadı, sonuçta Fransa ve Aykut hoca kazandı.
Her maçın kendine özel taktiği, idman çalışması, rakibin oyun anlayışı ve eksiklerini analiz ederek sahaya oyuncu kadrosu çıkar. Her mac aynı kadro, aynı taktik yaparsan rakibin buna önlemini almıştır, bir gün patlarsın. Bunu en iyi yapan Abdullah Avcı'dır.
Ama Belçika elendi, Fransa kazandı, Fatih hoca o nasıl oluyor?
Hücum oynayan Almanya gruptan çıkmadı, topun arkasında kalan Fransa şampiyon oldu.
Galatasaray UEFA Kupası'nı Aykut Kocaman'ın bahsettiği doğru oyunla kazandı. İlk zamanlardaki lig şampiyonluklarında böyle bir oyun sistemi zaten yoktu dünyada, şimdi bütün dünya bu futbolu oynuyor. Mourinho senelerdir bu oyunu oynuyor. Ben size soruyorum; Terim mi, Mourinho mu?
Kalite ile doğru orantılı bu. Yetenek seviyesi sınırlı takım ne kadar hücum ederse etsin, istediğini tam anlamıyla elde edemez. Özellikle turnuvalarda iki tarafı kontrollü şekilde oynayanlar kazanır. Sadece hücum oynayanlar değil. Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'nde hücum oynasın, her şey net anlaşılır.
Kimin haklı olduğu şampiyonluk sayılarından belli.
Dünya Kupası elemelerine başladığımız hoca haklı olsaydı biz gruplardan çıkardık.
İşin özeti şu Fatih Terim'in oyun yapısıyla şampiyon olursanız herkes alkışlar, şampiyon gibi şampiyon der. Aykut Kocaman'ın sistemiyle şampiyon olursanız Fransa'ya yapılan yorumlardan hallice olursunuz. İşin özü bu..
Düşüncelerin doğruluğunu oyuncu grubu kalitesi belirler. Şu haklı, bu haklıdan daha çok elindeki düşünce yapısına en uygun futbolcu grubu iş yapar.
Turnuvanın sonuçları Aykut hocayı haklı çıkartıyor. Ancak hücum, coşku gibi kavramları hiçe sayarsan da olmaz. Robot bir oyun kime zevk verir?
Dünya yıldızları olan Fransa sistem futboluyla Dünya Kupası'nı kazandı. Brezilya, İsviçre'ye karşı 1 atıp geri çekiliyor dünya futbolunun yeni kanunu bu. Liverpool 3 defansif orta saha oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar geldi.
Yıllardır Barça ve Real Madrid de Şampiyonlar Ligi'ni alıyor hücum futboluyla. Coşkulu olmak disiplinli olmaya mani değildir. Herkesin yerinde durup oynanan maçlar langırt masalarında kaldı.
Aykut Kocaman'ın haklı olabilmesi için Fransa ve Atletico Madrid kadar güçlü kadrolara sahip olmak gerekir ancak o zaman sonuç alırsın. Bu iş Mehmet Topal ile Souza'yı oynatmak ile olmaz.
Galatasaraylıların görüşü zaten belli. Fenerbahçelilerin görüşü eğer Aykut Kocaman gibi olsaydı zaten takımda kalmasını isterlerdi. Bu durumda soru anlamsız oluyor.
Aykut Kocaman haklıysa neden büyük liglerde şampiyon defansif futbolu benimseyen takımlar olmuyor, defansif futbol anlayışı varsa neden Real Madrid Avrupa'nın en büyüğü oldu. Final oynayan takımlarin defansif dediğiniz oyuncuları kim merak ediyorum?
Ne kadar desteklemesem de Fatih Terim haklı. Turnuvalarda atak futbol avantaj sağlar. Ancak bu turnuvada bunu başarabilen olmadı. Almanya ve İspanya çok ağır top çevirdiler. Arjantin ve Brezilya teknik direktör nedeniyle kaybetti temelde. Hırvatistan fazladan 90 dk oynadı.
Birkaç maç dışında sıkıcı olan bir Dünya Kupası'ydı, Aykut Kocaman’ın beğenmesine neden şaşırıyoruz ki? Kendi çapında kendisini haklı çıkarmaya çalışıyor bence. Fırsat buldu değerlendirmeye çalışıyor. Ama hala sıkıcı.
Turnuvayı izlerken aklıma hep Aykut Kocaman geldi. Şimdi oturmuş zevkle izliyordur bu çöp maçları dedim hep. Koskoca Fenerbahçe'yi basket takımının maçları full çekerken boş tribünlere mahkum ettin hocam sen.
Aykut Kocaman turnuva hocasıdır. Uzun maraton hocası değil. Bu yüzden genele baktığımız da Aykut hocanın genel başarısı Türkiye Kupası yoğunluktadır. Oyunu sıkıştırma ve kontrolde tutma. Ligde ise Fatih hoca sistemi. Uefa kupasını da unutmamak gerek tabi o da ayrı bir durum.
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