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"Final, bugünün oyununun nereye gittiğinin gösteren, iki doğru takımın maçıydı. Birçok açıdan benim oyunuma benzediğini anlıyorum. Bizim ülkemizin şartlarına uygun şekilde harmanlamaya çalıştığımız oyunun ta kendisi. Bu oyun benim oyunum değil, onların oyunu ve biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizde bu oyunu izleyip, yorumlayanlarla, benim gibi düşünenler arasında büyük fark olduğunu söyleyebilirim. Futbol artık netice oyunu. Bunu severek ve isteyerek söylemiyorum ama böyle bir gerçek var."