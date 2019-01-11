Alan Carvalho için beklemeye geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. İşte gelen son haberler...
BATSHUAYI TRANSFERİ YATMAK ÜZERE
Galatasaray, Valencia'dan ayrılmasını beklediği Michy Batshuayi'de sert kayaya çarptı.
Valencia oyuncunun kulüpten ayrılacağını ve Chelsea'ye döneceğini duyurdu ancak Belçikalı golcüye Premier Lig'den talip çıktı.
Everton'ın Michy için 20 milyon euro'yu gözden çıkarttığı belirtilirken oyuncunun da Premier Lig'de kalmaya sıcak baktığı ortaya çıktı.
Galatasaray bu gelişme üzerine beklemeye geçerken transferin gerçekleşme olasılığı azaldı.
TETTEH İÇİN KİRALAMAYA RET
Bir kötü haber de Çekya'dan geldi. Benjamin Tetteh için sezon sonuna kadar kiralama ve sezon sonunda satın alma teklifi yapan Cimbom'a ret cevabı verildi.
İlk etapta 10 milyon euro talep eden Sparta Prag, 8 milyon euro'ya kadar düştü. Ancak Cimbom, bu bonservis bedelini ödemeye yanaşmıyor.
Galatasaray, Sparta Prag'ın inadının kırılması için şimdilik beklemeye geçti.
YENİ HEDEF CENK TOSUN
Fatih Terim, forvet transferinin bir türlü gerçekleşmemesi nedeniyle zora girdi. Tecrübeli teknik adamın son olarak Milli Takım'dan öğrencisi Cenk Tosun'u istediği belirtildi.
Everton'ın golcü arayışında olması, son olarak Batshuayi'ye teklif yapılması nedeniyle Cenk'in ayrılma ihtimali soruşturulacak.
İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapacak olan Cimbom'un Cenk Tosun'u ikna edip edemeyeceği merak konusu. Milli yıldızın Avrupa'da kalmaya daha sıcak baktığı biliniyor.
BELHANDA İÇİN ISRAR SÜRÜYOR
Al İttihad, Belhanda için yaptığı teklifleri her gün artırıyor.
5 milyon euro'dan başlayan pazarlık 7.5 milyon euro'ya kadar yükseldi. Oyuncuyu göndermek istemeyen Galatasaray, 10 milyon euro talep etti.
Bilic'in çalıştırdığı Al İttihad'ın bu rakama da çıkıp transferi bitirebileceği konuşuluyor.
OZAN İÇİN İDDİALAR BİTMİYOR
Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden sonra Galatasaray'da kalacağı açıklanan Ozan Kabak için iddialar gelmeye devam ediyor.
İtalyan basınına göre, Ozan Kabak için Roma ve Inter ısrarını sürdürüyor ve devre arasında transferi bitirmek istiyorlar.
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