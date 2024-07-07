Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Fatih Terim, Millilerin EURO 2024 performansını değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Millilerin EURO 2024 performansını değerlendirdi

        A Milli Takımımız, EURO 2024'te çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Fatih Terim, A Milli Takımızın Avrupa Şampiyonası performansını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Hollanda - Türkiye maçını beIN Sports Haber'e değerlendirdi.

        2

        "İkinci yarı Hollanda tempoyu artırıp bireysel oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldular. Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız."

        3

        "İkinci yarı geriye düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı. Kalemizde çok fazla tehlike gördük. Çok ağır gelen, ağır pas yapan Hollanda karşısında dursanız bile yeterken maalesef geriye düştük."

        4

        "Turnuvada kazanacaksan bir maçı en rahat kazanacağımız maç buydu."

        5

        "Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu. Türkiye, bu maçı kaybederek yarı finali değil finali kaybetti."

        6

        "İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriydim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız."

        7

        "Hollanda'yı biz bir kez daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, ilk yarı isabetli şutu olmayan Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamayabiliriz."

        8

        "İkinci yarı onlarda oyuncular ve bir şeyler değişti. Bizim takımımızda bir şeyler değişmedi."

        9

        ''Hollanda'nın bireysel yeteneklerini, kanatlardan gelmelerini önleyemedik. Her uzun topta Hollanda savunmasının problem yaşadığı bir takımı hiç hatırlamıyorum. Ama maalesef buna rağmen maçı kazandılar."

        10

        "Başta Montella olmak üzere teknik ekibi ve oyuncuları canı gönülden kutluyorum. Bizi çok güzel temsil ettiler. Taraftarımız muhteşemdi. Kaybetmeyi de bilmeliyiz. Turnuvaya renk getirdik."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Son düdükle yıkıldık!
        Son düdükle yıkıldık!
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Bizim Çocuklar iyidir
        Bizim Çocuklar iyidir
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı