Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçının ardından şunları söyledi:

"Son dörde kaldığımız için memnunuz. Futbol ciddi bir oyun. Bunu en iyi futbolcuların bilmesi lazım. Futbol böyle. Buna rağmen konuşulacak konu burada; İstiklal Marşı okuyacak çok futbolcu vardı. Mevzu bu şimdi. Hatay'ı tebrik ediyorum, bizi mükemmel ağırladı. Allah yardım etsin, onlar hep burada oynuyor. Bu sahadan iyi çıkmış diğer takımlar da. Hatay'ın da handikapı burada oynamak. Sonuç itibariyle ilk 4'teyiz. Bazı oyuncuları dinlendirdiğimiz için mutluyum. Ne olursa olsun oynayan futbolcuların turu buraya getirmemesi lazımdı.

Erzurum maçına kadar sakatlarımız iyileşir mi, sanmıyorum. Belki Diagne yetişir. Maçın saati de; biz adaleti olmayan bir şeye ses çıkarmadık şimdiye kadar. O kadar çok şey var ki... 22 oyuncunun sağlığı için konuşulmalı. Yoksa saat, zaman... Herhalde oyuncunun sağlığını, riskini taşımak kimse istemez. Gece eksi 13, 14 olacak diyorlar. Erzurumlu oyuncular için de aynı şeyi paylaşıyoruz. Olayı başka yere çekmenin manası yok. Olursa olur, olmazsa olmaz."