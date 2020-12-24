Fatih Tutak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 programının bu akşamki konuk jüri üyesi Fatih Tutak oldu. Başarılı Şef hazırladığı menüyü yarışmacılara sundu. İşte, Fatih Tutak hakkında detaylar...

FATİH TUTAK KİMDİR?

Fatih Tutak (d. 31 Ağustos 1985, İstanbul),uluslararası alanda tanınmış ünlü Türk şeF ve restoran sahibi.

Tutak, ilk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. İstanbul'da çırak olarak Paul Pairet ile çalıştıktan sonra önce Çin'in liman kentleri Qingdao, Pekin ve Hong Kong’ta ve ardından Singapur'da, dünyanın en pahalı otellerinden biri olmasıyla da bilinen[4] ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı. Buradayken şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen ve modern Japon mutfağının temsilcisi olan Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazandı. Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı.

2015’te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn’da Baş Aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine[6] girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.

Özel bir akşam yemeği için annesinin mantısından yola çıkan bir mantı hazırladı. “From My Mum” (Annemden) adını verdiği bu yemeğin ilgi çekmesi üzerine The Dining Room of The House of Sathorn’da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sunmaya başladı.

2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı. Restoranın müzikleri Kaan Düzarat tarafından özel olarak yapıldı. CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı.