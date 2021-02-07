"ERKAN CAN VE ZAFER ALGÖZ'LE TİYATRO OYNADIM"

Küçüklüğünden beri tiyatroya ilgi duyduğunu söyleyen Ürek, Erkan Can'ın kendisini ilk defa tiyatroya götürdüğünü ve Zafer Algöz gibi ünlü sanatçılarla aynı sahnede rol aldığınıifade etti.