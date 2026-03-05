Canlı
        Fatma Nur öğretmenin adı, görev yaptığı okulda yaşatılacak | Son dakika haberleri

        Fatma Nur öğretmenin adı, görev yaptığı okulda yaşatılacak

        Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının, görev yaptığı okulda yaşatılması için karar aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:24 Güncelleme:
        İsmi okulunda yaşatılacak

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'ta İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevi başında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in acı kaybının, başta eğitim ailesi olmak üzere herkesi derinden yaraladığı belirtildi.

        DHA'da yer alan habere göre açıklamada şunlar kaydedildi: "Bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olan kutsal 'öğretmenlik' mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik öğretmenimiz, yalnız bu ortak acının değil; bundan böyle ortak bir hafızanın da sembolü olacaktır. Bu vesileyle Bakanlığımız, Fatma Nur Çelik öğretmenimizin adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı almıştır. Eğitime adanmış bir ömrün asla unutulmayacağına dair bir vefanın ve minnetin ifadesi olan bu kararla yüzyıllardır bu kadim topraklarda merhamet, sağduyu ve ferasetle kenetlenen aziz milletimizin bir evladı olan Fatma Nur Çelik öğretmenimizin adı, yalnızca bir okulumuzda değil; gönüllerde de yaşamaya devam edecektir."

        OKULUN ADI, 'FATMA NUR ÇELİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ' OLACAK

        Açıklamanın devamında, "Mevcut okulumuzun yapımını bağış yoluyla üstlenmiş Borsa İstanbul yönetimi de Bakanlığımızca alınan bu kararın destekleyicisi olarak merhum öğretmenimizin adının, görev yaptığı okulda yaşatılmasını kadirşinaslıkla karşılamıştır. İsmi, ülkemizin yarınlarının filizleneceği 'Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ölümsüzleşen merhum öğretmenimize bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim öğretim ortamlarımızın huzur ve güvenliği, yarınlarımızın yegane kurucusu öğretmenlerimizin esenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.

