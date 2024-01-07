Fatma Şahin kimdir? Fatma Şahin kaç yaşında ve nereli? İşte Fatma Şahin hayatı ve siyasi kariyeri...

Fatma Şahin kimdir? Fatma Şahin kaç yaşında ve nereli? İşte Fatma Şahin hayatı ve siyasi kariyeri...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını Fatma Şahin'e tebliğ ettiği öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç büyükşehirde daha hangi isimleri aday göstereceğini açıkladı. Peki, Fatma Şahin kimdir? İşte Fatma Şahin'in hayatı ve siyasi kariyeri...

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FATMA ŞAHİN KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü’nde tamamladı.

İş hayatına başladığı SANKO Holding’de 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi oldu. 2002 genel milletvekili seçimlerinde Gaziantep’ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. Parlamentoda 22. 23. ve 24’üncü dönem Gaziantep Milletvekili olarak görev yaptı.

TBMM görev süresi boyunca, Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu, Türk-AB Ortak Parlamento Komisyonu üyesi ve Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığında bir dönem Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcılığı, bir dönem de Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığını üstlendi. 2007-2011 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı.

2011 genel milletvekili seçimi sonrasında kurulan 61’inci hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kurucu Bakanı olarak görevlendirildi. Böylelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk kadın Bakanı unvanını aldı.

Türkiye Engelliler Vakfı engelliler ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle Bakan Fatma Şahin‘i Yılın Kadını olarak seçti.