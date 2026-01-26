'Faust' AKM Tiyatro Salonu'na geliyor

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK ANISINA

İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu, “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Anısına” başlıklı özel bir konserle Volkan Konak’ı anmak üzere dinleyicilerle buluşacak. Karadeniz’in yalın ama derin sesini, içten ve vakur duruşunu simgeleyen eserler bu gecede yeniden hayat bulacak. Konser, bu sene yaşamını yitiren ünlü sanatçı Volkan Konak’ın şarkıları aracılığıyla dağları, denizleri, köyleri ve kentleri aynı duyguda bir araya getirecek. Hafızalarda ve kalplerde yer eden ezgiler, dinleyicinin sesiyle salona yayılacak. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın üstlendiği gecede Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç solist olarak yer alacak. Etkinlik, bir anma olmanın ötesinde ortak bir hatırlama ve paylaşma alanı sunacak.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Anısına-İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu; 27 Ocak saat 20:00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

SAZ SOLİSTLERİ VE RENKLERİ

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, “Saz Solistleri ve Renkleri” konseriyle AKM’de müzikseverlerle buluşacak. Sanat yönetmeni Ferruh Yarkın yönetiminde gerçekleşecek etkinlikte, Türk müziğinin seçkin sazları solist yorumlarıyla ön plana çıkacak. Konserde ney, tanbur, ud, kanun, keman ve viyolonselin zengin tınıları bir araya gelecek. Program, saz müziğinin renkli dünyasını usta icralarla dinleyiciye sunacak.

Saz Solistleri ve Renkleri-İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu; 27 Ocak saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonu'nda. TRT İSTANBUL RADYOSU HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 28 Ocak Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Gecenin konuk sanatçısı, Türkiye'nin önde gelen caz vokallerinden Sibel Köse olacak. Orkestra, geniş repertuvarı ve özel düzenlemeleriyle izleyicilere caz ve hafif müzik türlerinde zengin bir müzik deneyimi sunacak. TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 28 Ocak saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonu'nda. FINDIKKIRAN Çaykovski'nin besteleri ve Marius Petipa'nın librettosu ile bale tarihinin en sevilen eserleri arasında yer alan Fındıkkıran, yılbaşı atmosferini masalsı dünyasıyla AKM sahnesine taşıyacak. Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağıyla birlikte gördüğü rüyaları konu alan ve kuşaklar boyunca ilgiyle izlenen eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Masalsı anlatımı, zengin müziği ve görkemli sahneleriyle bir yılbaşı klasiği olan Fındıkkıran, her yaştan sanatseveri bale dünyasının büyülü atmosferiyle buluşturacak. Mehmet Balkan'ın reji ve koreografisini üstlendiği yapımın orkestra şefliğini ise İbrahim Yazıcı yürütecek.

Fındıkkıran-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 28-29 Ocak saat 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. FAUST Ankara Devlet Tiyatrosu, Johann Wolfgang von Goethe'nin başyapıtı "Faust" ile AKM Tiyatro Salonu'nda seyirciyle buluşacak. Zehra Aksu Yılmazer'in çevirisi, Ali Berktay'ın uyarlaması ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisiyle sahneye taşınan yapım, insanın bilgi, iktidar ve anlam arayışını merkezine alacak. Oyun, ruhunu şeytana satan Faust karakteri üzerinden modern insanın parçalanmış dünyasını güçlü bir sahne diliyle ele alacak. Geniş oyuncu kadrosu, eserin felsefi derinliğini ve dramatik yoğunluğunu sahnede görünür kılacak. Yapım, Sanayi Devrimi sonrası insanın ruhsal dönüşümünü bugünün seyircisiyle buluşturacak. Devlet Tiyatroları'nın 75. yılında sahnelenecek olan Faust, klasik bir metni çağdaş bir yorumla yeniden canlandırıyor. Faust-Ankara Devlet Tiyatrosu; 30-31 Ocak saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonu'nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri'nin 30 Ocak'taki programında Giuseppe Mengoli yönetimindeki orkestraya, piyanoda Cem Babacan solist olarak eşlik edecek. Konserde, Brahms'ın Schoenberg tarafından orkestrasyona uyarlanmış Kuartet eseri sahnede hayat bulacak. Ardından Beethoven'ın klasik ve romantik dönemi birleştiren Birinci Piyano Konçertosu seslendirilecek. Cem Babacan'ın virtüöz yorumu, eserlere derinlik ve dinamizm katacak. Konser, izleyicilere ışıltılı ve unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri; 30 Ocak saat 20:00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda. TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ KEMAN & PİYANO RESİTALİ Ezgi Yürümez AKM, Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında keman sanatçısı Ezgi Yürümez ve piyanist Kaan Bıyıkoğlu'nun resitaline ev sahipliği yapacak. Konserde ünlü besteciler Mozart, Clara Schumann, Lili Boulanger ve Ulvi Cemal Erkin'in eserleri sahnede hayat bulacak. Program, klasik müzik repertuvarının farklı dönemlerini bir araya getirerek dinleyicilere zengin bir müzik deneyimi sunacak. Ezgi Yürümez ve Kaan Bıyıkoğlu, eserleri ustalıkla yorumlayarak izleyiciyi dönemin estetiği ve duygusuyla buluşturacak. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Keman & Piyano Resitali; 31 Ocak saat 11:00'de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de. LA TRAVIATA Giuseppe Verdi'nin eşsiz bir hikâyeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü La Traviata, opera tarihinin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olarak tahtını koruyor. Francesco Maria Piave'nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın Oğul romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşıyor. Verdi'nin müziği, bu hikâyeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta'nın melankolisi, Alfredo'nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları, her biri ayrı ayrı, müzikal olarak canlandırılarak her notada ve her melodide, karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne seriliyor.

Rejisör Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahnelenecek olan La Traviata izleyiciyi, kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya davet ediyor. La Traviata- İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 31 Ocak saat 15:00'te AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. AKM PAZAR RESİTALLERİ SENKA SIMONOVIĆ AKM Pazar Resitalleri kapsamında, saygın Sırp piyanist Senka Simonović 1 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı, Franz Liszt'e odaklanan özel bir piyano resitali ile dinleyicilerin karşısına çıkacak. Program, Franz Liszt'in duygusal derinliği yüksek eserlerinden teknik ustalık gerektiren güçlü ve karmaşık yapıdaki bestelerine uzanan özenle seçilmiş bir repertuvardan oluşacak. Lirik romantik eserlerle dramatik anlatım gücü yüksek yapıtları bir araya getirecek olan resital, dinleyicileri farklı müzikal manzaralar arasında etkileyici bir yolculuğa çıkaracak. AKM Pazar Resitalleri Senka Simonović; 01 Şubat saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonu'nda. ATEŞ BÖCEĞİ "Doğanın ışığı sanatın ruhu ile buluşuyor" mottosuyla hazırlanan Ateş Böceği sergisi, 29 Ocak-15 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Sergide, 32 sanatçının resim, heykel, seramik, grafik, tekstil, cam ve enstalasyon çalışmalarından oluşan kapsamlı bir seçki yer alacak. Ateş Böceği sergisi kapsamında, doğanın kaybolan ışığını sanat yoluyla görünür kılmak ve iklim krizi ile ekolojik yok oluş üzerine toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla eko-felsefi bir söylem oluşturulacak. Farklı sanat disiplinlerinin bir araya getirileceği sergide, geleceğe bırakılacak miras sorgulanacak ve izleyiciyle yüzleşmeye dayalı bir anlatım kurulacak.

Ekolojik tahribatın yalnızca tematik bir duyarlılık olarak ele alınmayacağı sergide, sanatçılar belleğin ve malzemenin ontolojisini dönüştürerek Ateş Böceği metaforu üzerinden toplumsal bir yüzleşme gerçekleştirecek. Işığın, karanlığın ve yok oluşun estetiği aracılığıyla sanatın dönüştürücü gücü görünür kılınacak. Ateş Böceği; 29 Ocak – 15 Şubat tarihlerinde, 11:00 – 19.00 saatleri arasında AKM Galeri'de. AKM'DE ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER ANADOLU ATEŞİ KIVILCIM ÇOCUK MÜZİKALİ Atatürk Kültür Merkezi, Anadolu Ateşi'nin, 4-12 yaş aralığında 80 yetenekli çocuktan oluşan dans topluluğu Kıvılcım'ın muhteşem gösterisine ev sahipliği yapacak. Müzikalde çocuklar, Anadolu Ateşi'nin efsaneleşmiş 90 dakikalık performansındaki koreografinin yanı sıra, içinde akrobasi ve yeni koreografilerin de bulunduğu dans gösterisi ile AKM'de sanatseverlerle buluşuyor. Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografi, etnik ve modern dans kurgusu ile sahneye taşınıyor. Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Müzikali; 26 Ocak saat 18:00'de AKM Tiyatro Salonu'nda. BAY MAJÖR'ÜN MÜZİK YOLCULUĞU "Bay Majör'ün Müzik Yolculuğu", klasik müziği çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir sahne deneyimine dönüştürerek miniklerle buluşacak. Neşe Oğuzsoy'un yazıp anlattığı yapımda, sevilen karakter Bay Majör sahnede seyirciyi Mozart'ın dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Piyano, keman ve viyolonsel eşliğinde seslendirilecek canlı müzik performanslarına, soprano yorumuyla operalardan örnekler eşlik edecek. İnteraktif yapısıyla oyun, çocukları sözler, hareketler ve beden perküsyonu aracılığıyla sahnenin aktif bir parçası hâline getirecek. Yönetmenliğini Burcu Duru'nun, sanat yönetmenliğini ise Metin Bakı'nın üstlendiği oyun, eğlence ile müzik bilgisini bir araya getirerek klasik müziği sevdirmeyi hedefliyor.

Bay Majör'ün Müzik Yolculuğu; 27 Ocak saat 13:00'te AKM Tiyatro Salonu'nda. KARAGÖZ GÖLGE OYUNU Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu'nun başarılı temsilcilerinden Ümit Bağcı, "Karagöz Gölge Oyunu" ile AKM Çok Amaçlı Salon'da çocuklarla buluşacak. Oyunda, Karagöz ve Hacivat'ın iş ve günlük yaşam üzerinden gelişen eğlenceli maceraları sahnelenecek; Beberuhi, Çelebi ve Laz gibi karakterlerle zenginleşen gösteri, müzikli ve öğretici bölümlerle tamamlanacak. Karagöz Gölge Oyunu; 29 Ocak saat 15:00'te AKM Çok Amaçlı Salon'da. GÜLDÜY GÜLDÜY ÇOCUK Çocukl