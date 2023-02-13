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Uzman isim açıkladı: Bu ilçeler fay hattı üzerinde bulunuyor! İşte deprem riski taşıyan ilçeler

Türkiye'de üst üste yaşanan depremlerin etkisi tüm yurtta hissedilmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 9 saat arayla gerçekleşen iki büyük depremin ardından İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'de fay hatlarında bulunan iller ve ilçeler hakkında Habertürk'ten Alper Uruş'a konuştu. İşte fay hattı üzerinde yer alan 110 ilçemiz ve konuyla ilgili ayrıntılar...

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  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    Türkiye 6 Şubat tarihinde günde peş peşe depremler ile uyandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler 10 ili derinden etkiledi. Can kaybı ve hasar durumuna ilişkin güncel bilgiler gelmeye devam ederken deprem bölgelerinde enkaz çalışmaları sürüyor. Deprem riski taşıyan iller ve ilçelere ilişkin araştırmalar ise gerçekleşen depremler sonrasında hız kazandı. Prof. Dr. Okan Tüysüz doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerindeki 110 ilçe hakkında kritik açıklamalarda bulundu. İşte risk taşıyan ilçeler ile aktif fay hatları hakkında merak edilen bilgiler...
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    "ÜLKEMİZDE 500'DEN FAZLA KIRIK OLUŞTURABİLECEK FAY VAR"

    Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ülkemizde 500’den fazla, yüzey kırığı oluşturabilecek fay var. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösteriliyor. 
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    Jeoloji Mühendisleri Odası geçtiğimiz aylarda diri faylar üzerinde oturan 22 ile ait raporlar yayınlayarak diri faylar üzerinde yerleşimim mümkün olduğunda önlenmesi ve bunun kurallarının ne olması gerektiğini haftalar boyunca raporlar halinde yayınladı, ilgili kurumların dikkatini çekti. Ülkemizde 22 il yüzey kırığı oluşturabilecek faylar üzerinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    45 İL ALANINDA FAY HATTINDAKİ 110 İLÇE

    Prof. Dr. Okan Tüysüz. şu sözler ile konuşmasına devam etti; Türkiye Diri Fay Haritası verilerine göre ülkemizde yapıları doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe var. 
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    Bunun yanı sıra çok sayıda ilçe de diri faylara çok yakın konumda yer alıyor. MTA tarafından yayınlanan haritalara göre diri fay üzerinde yer alan ilçeler belirlendi. Ancak çoğu fayın yeri metre bazında bir doğrulukla bilinmiyor. Bu nedenle diri fayların tam olarak nerede olduğunun jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılacak özel araştırmalar ile belirlenmesi gerekiyor.
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    İŞTE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER

    ADIYAMAN: Gölbaşı

    AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

    ANKARA: Şereflikoçhisar

    ANTALYA: Demre
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

    BALIKESİR: Gönen, Manyaz 

    BATMAN: Kozluk
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

    BOLU: Gerede, Yeniçağa

    BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    ÇANAKKALE: Çan, Yenice

    ÇORUM: Laçin

    DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

    DİYARBAKIR: Lice
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

    ELAZIĞ: Palu, Sivrice

    ERZİNCAN: Üzümlü

    ESKİŞEHİR: İnönü
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    GAZİANTEP: İslahiye

    HAKKARİ: Şemdinli

    HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

    ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

    K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

    KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

    KIRIKKALE: Keskin
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

    KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

    KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

    KÜTAHYA: Gediz, Simav
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    MALATYA: Akçadağ

    MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

    MERSİN: Çamlıyayla, Mut

    MUĞLA: Menteşe, Milas
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    MUŞ: Korkut, Varto

    NİĞDE: Altunhisar, Bor

    OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

    ŞANLIURFA: Bozova

    SİİRT: Eruh

    ŞIRNAK: Beytüşşebap
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

    TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye
  • FAY HATTINDA OLAN İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: Bu 110 ilçe fay hattı üzerinde bulunuyor!

    VAN: Çaldıran, Özalp

    YALOVA: Altınova, Çınarcık

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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