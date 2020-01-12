Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

İstanbul'un Prens Adaları'ndaki fayton tartışması uzunca bir süredir devam ediyor. Öyle ki, faytonlar adaların birer simgesi olmasına rağmen, son yıllarda sık sık atların olumsuz yaşam ve çalışma koşulları ile gündeme geliyor.

Son olarak Adalardaki 81 atta ruam hastalığına rastlanılması ve bu atların itlaf edilmesi sonucu Valilik kararıyla 3 ay süre ile at koşulmasına yasak getirilmesi ise, faytonların yerine kalıcı ve çevreci bir ulaşım aracı ihtiyacını gündeme getirdi.

Bilindiği üzere, Heybeliada, Burgazada, Büyükada ve Kınalıada’dan oluşan Adalar ilçesi fosil yakıt tüketen motorlu araç trafiğine kapalı.

İlçede söz konusu araçlar sadece güvenlik güçleri, sağlık kuruluşları, itfaiye ve belediye gibi kamu kurumları tarafından kullanılabiliyor

Bu durum, adalarda hava kirliliğini önlemesinin yanı sıra, gürültü kirliliğinin de önüne geçiyor.

Dolayısı ile, adalarda faytonun yerini alacak yeni araçların zararlı gazlar çıkarmayan ve sessiz çalışan elektrikli araçlar olması beklenebilir.

Böyle bir tercih yapılması durumunda ise, Türkiye'nin otomobilinin konuşulduğu şu günlerde rotayı yerli üreticilere çevirmek daha doğru bir hamle olacaktır.

ELEKTRİKLİSİNİ ÜRETİYORLAR

Yaptığımız araştırma sonucunda, Türkiye'de toplu taşımaya yönelik ve micro mobilite çözümleri anlamında elektrikli araç üreten irili ufaklı birkaç üretici bulunuyor.

Farklı şehirlerde üretim yapan bu şirketler arasında, elektrikli fayton üretenler de yer alıyor. Bunlardan Denizli merkezli Fayoto, 4 saatlik şarj ile 70 kilometre mesafe gidebilen bir fayton üretiyor.

Çeşitli tasarımlarda üretilen elektrikli faytonların son hızı ise 30 km/s olarak açıklanıyor.

500 kilogramlık taşıma kapasitesi bulunan aracın 8 adet 6V'lik bataryası bulunurken, elektrik motorunun gücünün ise 10 kw olduğu belirtiliyor.

Sakarya'dan bir başka firma ise, atlı faytonların çalışma prensibine uygun elektrikli fayton çözümü geliştiriyor.

Başoğlu Karavan tarafından geliştirilen bu fayton elektrikli bir araç ile çekiliyor. 60 km’ye kadar menzili olan bu aracın son hızı ise saatte 80 km olarak açıklanıyor.

Elektrikli fayton üreten firmaların yanı sıra, elektrikli araç üreten yerli firmaların çözümleri de Adalar'da kullanılmaya aday gözüküyor.

16 YOLCU TAŞIYABİLİYOR

Bursalı bir üretici olan Tragger'in elektrikli aracı, 6 kişilik oturma kapasitesi sunuyor. T-Car isimli aracın tek şarj ile 90 kilometrelik bir menzili bulunurken, yüzde 35 oranındaki eğimleri tırmanabildiği belirtiliyor.

Bir başka yerli ve Sakarya merkezli üretici olan Tektem Makina'nın Cleanvac markası altında ürettiği elektrikli shuttle aracı, 16 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor.

Aracın motorunun 7.5 kw gücünde olduğu belirtilirken, 6 saatlik şarj ile 40 kilometreye kadar menzil elde ettiği kaydediliyor. Elektrikli taşıma aracın son hızı ise 26 km/s olarak açıklanıyor.

Türkiye'de elektrikli toplu taşıma aracı geliştiren başka firmalar da olabilir. Fakat, Adalar'da faytonların yerini alma potansiyelini taşıyan yerli elektrikli araçları mercek altına altığımızı belirtelim.

Ayrıca, henüz konuya ilişkin bir karar verilmediğini de hatırlatalım. Bu noktada, gelişmeler hakkında bilgi almak için kapısını çaldığımız İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin (İBB),Adalar'da devam eden fayton sorununa çözüm ile alakalı bir önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağını tarafımıza bildirdiğini de söyleyelim.