Fazıl Ender Uzun kimdir? Fazıl Ender Uzun ölüm sebebi nedir? Araştırılıyor. Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun 69 yaşında hayatını kaybetti. İşte Fazıl Ender Uzun hayatı hakkında detaylar...
FAZIL ENDER UZUN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün yaşamını yitirdi. Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
FAZIL ENDER UZUN KİMDİR?
Balıkesir Gönen’li olan başarılı oyuncu 2000’li yılların başlarında sanat tiyatrosunda çalışmaya başlamıştı. Drama alanında çalışmalar yapan Uzun, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olmuştu. Türk senarist, yapımcı ve yönetmen Ertem Eğilmez’in yakın dostuydu.
Oyuncu Fazıl Ender Uzun, Hababam Sınıfı serisinde rol aldı, Eğilmez ile dostlukları Hababam Sınıfı projesi sırasında daha da pekişti. Uzun, son olarak Akasya Durağı dizinde rol almıştı.
YORUMLAR