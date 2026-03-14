Fazıl Say, Görkem Ezgi Yıldırım ve Ferit Odman aynı sahnede

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Fazıl Say, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve caz davulunun uluslararası temsilcilerinden Ferit Odman, 16 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde unutulmaz bir konser gecesi için seyircilerle bir araya geliyor... İşte Zorlu PSM'de haftanın programı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2026 - 00:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        FAZIL SAY // 16 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

        Sahnede 50 yılı aşan Türk müziğinin dahi piyanisti Fazıl Say, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve caz davulunun uluslararası temsilcilerinden Ferit Odman, Wings'in katkılarıyla 16 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde benzersiz bir konser için bir araya geliyor. Bu özel buluşmada üç isim, klasik müzik ile cazın sınırlarını aşan özgün bir diyalog kuruyor. Konserin ilk bölümünde Fazıl Say’a, güçlü vokal tekniğiyle soprano Görkem Ezgi Yıldırım eşlik ediyor. Dünya prömiyeri binlerce sanatseverin katılımıyla İznik Sahil Meydanı’nda gerçekleşen İznik Türküsü (Ballad of Nicaea), İstanbul’daki ilk seslendirilişiyle Zorlu PSM sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Konserin ikinci bölümünde ise Fazıl Say’ın etkileyici bestecilik dünyası ile Ferit Odman’ın derin ritmik dili, doğaçlama ve yaratıcılık arasındaki hassas denge üzerinden yeni bir anlatı oluşturuyor. Fazıl Say eserlerinden oluşan program, Say’ın anlatıcılığı ve Odman’ın anlık müzikal reflekslerinin iç içe geçtiği, her anı canlı ve tek seferlik bir deneyim sunuyor.

        İNSANLAR MEKANLAR NESNELER // 16 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

        Bağımlılık ve kimlik arayışını sahneye taşıyan “İnsanlar Mekanlar Nesneler”, yoğun ilgi gören ilk sezonunun ardından ikinci sezonuna devam ediyor. İbrahim Çiçek rejisiyle idPRo ve Zorlu PSM ortak yapımcılığında sahnelenen oyun, sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor.

        Güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı sahne tasarımı ve derinlikli anlatımıyla dikkat çeken yapım, yeni sezonda da seyircisine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla 2025 Direklerarası Tiyatro Ödülleri ‘Kadın Oyuncu’ ve Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın Kadın Oyuncusu’ ödüllerini kazanan, 27. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve 26. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu’ adaylığı bulunan oyun, aynı zamanda 2025 Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın Işık Tasarımı’, ‘Yılın Prodüksiyonu’ ve ‘Yılın Koreografisi’ ödüllerine de layık görüldü.

        İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 16 MART // %100 STUDIO // 21.00

        İbrahim Selim ile Bu Gece yepyeni konukları; birbirinden eğlenceli oyunları, bıçak sırtı itirafları ve dudak uçuklatacak sürprizleriyle Zorlu PSM %100 Studio’da misafirlerle buluşuyor.

        MELİS İŞİTEN İLE ZATEN ŞOV // 17 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00

        Kahkahalar, samimi sohbetler ve çok özel konuklar... Melis İşiten ile Zaten Şov sahnede! Zorlu PSM touché by N Kolay’da enerjiyi ve eğlenceyi hep birlikte hissetmeye hazır olun.

        PALAMUT ZAMANI // 18 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

        Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu “Palamut Zamanı”, Most Production ve Zorlu PSM ortak yapımı olarak 18 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz’un paylaştığı oyun, iki kadının kesişen hayatlarını anlatırken, sosyal medyanın linç kültüründen yalnızlığa uzanan hikâyesiyle derin bir yüzleşme sunuyor. Sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek Palamut Zamanı, hem dram hem komedi unsurlarıyla güçlü bir kadın hikâyesini sahneye taşıyor.

        TOLGSHOW // 18 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

        Tolga Çevik’in gösterisi "Tolgshow" turneye çıkıyor. "Arkadaşım" karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun Türkiye Turnesi’yle izleyicinin karşısına çıkıyor. Bugüne kadar "Yönetmen’in" akla sığmayan isteklerini yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ Türkiye Turnesinde Yönetmeni çıldırtmaya kararlı.‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve "Minik" lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği tamamı doğaçlama gösteri seyircisiyle buluşmak için yollara düşüyor.

