FAZLA MESAİ ÜCRETİNİZ EKSİK YATARSA İSTİFA EDEBİLİRSİNİZ

Soru: Bir bankada cumartesi- pazar dahil çalışıyorum, aylık ortalama 30 saat üstü fazla mesai yapıyorum. Yıllık fazla mesai sürem 500-600 saat olabiliyor. Mesai ücretimi alıyorum ve her yıl ocak ayında "Fazla çalışmayı kabul ediyorum" diye bir yazı yazıp gönderiyorum. Yasa 270 saatlik fazla mesaiye izin verdiğine göre, yaptığım fazla mesailer için geriye dönük haklarımı alıp iş akdimi feshedebilir miyim? 270 saat üstü mesailer yüzdelik kaç dilim ile hesaplanır? (Murat M.)

Yanıt: Murat Bey, yasaya göre fazla mesai süresi günlük 3 saati aşamaz. Yıllık 270 saat sınırı daha çok fiilen fazla mesai ödemediği halde, çalışanlara "Ücrete fazla mesai dahildir" şeklinde belge imzalatılan iş yerleri için geçerli. Yargıtay, bu şekilde belge imzalatılan iş yerlerinde yıllık fazla mesai 270 saatin üzerinde ise aşan süreler için ayrıca fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği yönünde kararlar veriyor.

Fazla mesai ücreti normal saat ücretinin yüzde 50 fazlası şeklinde ödenir. Fiilen yaptığınız fazla mesainin karşılığı olan ücreti tam olarak alıyorsanız, hak iddia edemezsiniz. Ancak, yukarıda anlattığım gibi, fazla mesai ücretiniz eksik yatırılıyorsa, çalışmaya devam ederken ihtar çekip talep edebilirsiniz. Verdiğiniz süre içinde fazla mesai ücretiniz ödenmez ise o zaman iş akdini feshedip, sonrasında arabulucu ve mahkeme yoluyla hakkınızı arayabilirsiniz.

PRİM GÜNÜNÜ DOLDURDUYSANIZ PRİM ÖDEMEDEN YAŞI BEKLEYEBİLİRSİNİZ

Soru: 01.04.2000 tarihinde BAĞ-KUR'lu oldum, 10.10.2016 tarihinde prim ödemeyi bıraktım.

01.01.1966 doğumluyum. Nasıl en kısa zamanda emekli olabilirim? (Müberra K.)

Yanıt: Normal emeklilik için 58 yaş ve 9000 prim gününe tabisiniz. Yaştan ise 5400 prim günüyle 60 yaşında emekli olabilirsiniz. BAĞ-KUR primlerinizi eksiksiz ödediyseniz 5400 günü doldurmuş olmalısınız. Prim borcunuz da bulunmuyorsa bundan sonra prim ödemeden 60 yaşını dolduracağınız 1 Ocak 2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.

PRİM GÜNÜ EKSİK DEĞİLSE ASKERLİK BORÇLANMASI YAPMAYIN

Soru: 12/03/1976 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 03/10/1993. Hali hazırda 25 yıl hizmet sürem ve 7315 prim günüm var. e -Devlet sisteminde 54 yaşında yaşlılık aylığı bağlanacağı belirtiliyor. Şu anda çalışıyorum, SGK primi ödemek zorunda mıyım? SGK primi ödemeden de çalışmaya devam edebilir miyim? Askerliğimi 1999 yılında 7 ay 10 gün yaptım. Bu süreyi borçlanarak prim gün sayımı artırsam faydası olur mu? Bir EYT kanunu çıktığını varsayarsak ben bundan faydalanabilecek miyim? (Öner Albayrak)

Yanıt: Öner Bey, bilgileriniz doğru, 5675 prim günü ve 54 yaşa tabisiniz. Prim ödemeden çalışmaya devam etmek, sigortasız, yani kayıt dışı çalışmak demek. Öncelikle bu kanunen yasak. Ancak, herhangi bir şekilde işsiz kalırsanız, prim günü sorununuz bulunmadığı için kafanız rahat olur.

Prim günü eksik değilse askerlik borçlanması yapılmasını tavsiye etmiyorum. Emeklilik yaşını doldurmak için önünüzde daha 11 yıl bulunuyor. Çalışmaya devam ettiğinizde prim gününüz zaten yükselecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda bir kanun çıkacak mı, çıkacak ise nasıl çıkacak bunlar henüz bilinmiyor. O nedenle bu konuda bir şey söyleyemiyorum.

HİZMET TESPİT DAVASI AÇARAK 3600 GÜNLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Soru: 1 Eylül 1999 tarihinde Fatih Üniversitesi'nde işe başladım ama SSK girişimi bir sene sonra, 2000 yılında yaptılar. Şahitlerim ve evraklar mevcut. Hizmet tespit davası açmak istiyorum ama zaman aşımına girmiştir diyorlar. Şu anda ağır romatizma hastasıyım ve 3600 gün ile yaşım geldiğinde emekli olabilmemin tek yolu 1999 girişe sahip olmam. Dava açsam netice elde edebilir miyim? (Hakan D.)

Yanıt: Hakan Bey, 1 Eylül 1999 tarihinde çalışmaya başladığınızı kanıtlayabilirseniz, hiç durmayın hizmet tespit davası açın. Bu konuda bir zaman aşımı bulunmuyor. Hizmet tespiti yaptırabilirseniz, 3600 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz.