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ABD Adalet Bakanlığı, siber fidye yazılım saldırısına uğrayan ve sistemine geri erişim sağlamak için fidyecilere Bitcoin'le ödeme yapan ABD'li benzin boru hattı işletmecisinin fidyecilere verdiği yaklaşık 2.3 milyon dolar değerindeki kripto paranın kurtarıldığını açıkladı.

ABD'li Colonial Pipeline şirketi, geçen ay bilgisayar korsanlarının fidye yazılım saldırısına uğradığı için altyapı tesislerinde geniş aksaklıklar yaşamış ve önemli benzin boru hatlarını devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Bu saldırı ABD tarihindeki en yıkıcı siber saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

NASIL ELDE ETTİĞİ BİLİNMİYOR

ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, soruşturmayı yürüten güvenlik birimlerinin Colonial şirketi tarafından fidyecilere ödenen yaklaşık 2.3 milyon dolar değerindeki 63.7 Bitcoin'i ele geçirdiklerini dün duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) fidyenin büyük bir bölümünün aktarıldığı Bitcoin cüzdanının özel şifresini ele geçirerek cüzdana erişim sağladığı duyuruldu. Ancak FBI'ın Bitcoin cüzdanının şifresini nasıl elde ettiği bilinmiyor.

Colonial Pipeline sisteme yeniden erişim sağlamak için siber fidyecilere yaklaşık 5 milyon dolar verdiğini açıklamıştı. Bitcoinleri ele geçirmek çok sık rastlanan bir durum değil ancak fidye yazılım saldırılarının ulusal güvenlik için daha büyük bir tehdit haline gelmesiyle yetkililer dijital para akışının takibi konusunda uzmanlıklarını arttırdılar.

ABD Adalet Bakanlığı, Colonial Pipeline siber korsanlık saldırısı sonrasında siber fidye yazılım saldırılarıyla ilgili soruşturmalara terörizm soruşturmalarındakine benzer bir öncelik vereceğini açıklamıştı.