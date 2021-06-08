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Bitcoin son 1 haftadaki görece yatay seyrinin ardından dün gece sert bir düşüş yaşadı. TSİ 23.30'da 35.500 dolar civarında olan Bitcoin yarım saatte 33.800 dolara düştü.

Bunun arından gelen satışlarla bu sabah 32.500 dolara kadar geriledi. Bitcoin'de son 24 saatte yüzde 9.8 kayıp yaşandı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLMADI

Bu düşüşü aslında tetikleyecek bir haber akışı yok. Bitcoin'le ilgili en dikkat çekici açıklama dün ABD eski Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump Bitcoin'i bir dolandırıcılık olarak tanımladı. Ancak Trump'ın bu canlı yayında yaptığı açıklamalar esnasında fiyatlarda önemli bir hareket yaşanmadı.

SABAHA KARŞI İKİNCİ SATIŞ DALGASI

Ancak önemli kripto para borsalarında son 2 günde kısa pozisyonlarda büyük artışlar yaşanmıştı. Dolayısıyla açık bir nedeni olmasa da düşüş yaşanabileceği bekleniyordu.

İlk andaki sert düşüşün ardından dün gece Bitcoin yaklaşık 5 saat yatay bir seyir izledi. Ancak sabaha karşı 33.500 dolara gerilemesiyle bir anda yeni bir satış dalgası geldi.

Bu düşüş tüm kripto para piyasasını olumsuz etkiledi. Ethereum son 24 saatte yüzde 11 değer kaybederek 2.468 dolara geriledi. Binance Coin ve Dogecoin'deki düşüşler ise yüzde 14'ü aştı.