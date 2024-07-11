Adam Buksa, FC Midtjylland'a transfer oldu!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Antalyaspor'da başarılı bir performans sergileyen ve adı Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübü ile anılan 27 yaşındaki forvet Adam Buksa 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında FC Midtjylland'a transfer oldu.

Danimarka ekibi, Polonyalı forvet ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin ardından kulübün resmi internet sitesine konuşan Buksa, "Çeşitli fırsatlar yakaladım ama Midtjylland'ın beni buraya getirme konusunda gösterdiği kararlılık çok önemliydi. Gol atmak için buradayım ve hedefim takıma bu şekilde yardımcı olmak. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmeliyiz ve Danimarka şampiyonluğunu kazanmalıyız" dedi.