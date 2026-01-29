TRT 1 canlı izle ekranı... FCSB – Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Son maçında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan temsilcimiz, FCSB galibiyeti ile Avrupa Ligi'ni ilk 16 içinde tamamlayarak play-off turuna seri başı olarak katılmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 mağlubiyet alırken, 64 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler TRT 1 canlı izleme linkini araştırmaya başladı. Peki, FCSB-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte FCSB – Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle linki...