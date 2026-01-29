FCSB – Fenerbahçe maçı canlı izle: FCSB-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile karşı karşıya geliyor. National Arena'da oynanacak müsabaka öncesinde, FCSB – Fenerbahçe maçının hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada yer alıyor. Peki, FCSB-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte FCSB – Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
TRT 1 canlı izle ekranı... FCSB – Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Son maçında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan temsilcimiz, FCSB galibiyeti ile Avrupa Ligi'ni ilk 16 içinde tamamlayarak play-off turuna seri başı olarak katılmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 mağlubiyet alırken, 64 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler TRT 1 canlı izleme linkini araştırmaya başladı. Peki, FCSB-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte FCSB – Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle linki...
FCSB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FCSB - Fenerbahçe maçı 29 Ocak 2026 Perşembe bu akşam saat 23:00'te oynanacak
FCSB FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Ulusal Arena’da oynanacak mücadele TRT 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
FCSB-FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI
FCSB – Fenerbahçe maçını TRT 1 ekranlarından aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
İşte muhtemel 11'ler:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert, Fred, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri
FCSB: Tarnovanu, Graovac, Ngezana, Dawa, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Cisotti, Alibec
AVRUPA'DA 298. SINAV
FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Sarı-lacivertliler, 297 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 418 gol gördü.