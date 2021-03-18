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Febyo Taşel: 'Döngü' pandemi sürecinde iyi geldi

Febyo Taşel, enstrümantal yeni albümü 'Döngü'de Doğu ve Batı kültürlerini harmanladı. Taşel, albümünü şöyle tanımladı; "her bir eserde anlatmak istediğim, müzikal hayalimle örtüştüğü için eser adlarını "Toprak, Ateş, Su, Ağaç, Metal" olarak verdim. Bunların arasındaki sonsuz döngüyü, doğu ve batı arasındaki kültürel ve müzikal alışverişe benzetirim"

Febyo Taşel: 'Döngü' pandemi sürecinde iyi geldi
HABERTURK.COM

Şimdiye kadar onlarca ünlü şarkıcıya besteler veren; besteciliğinin yanında esntrümanist, aranjör ve yapımcı olarak da müzik sektörüne büyük katkılar sunan Febyo Taşel, yeni albümü 'Döngü' ile Doğu ve Batı kültürlerini harmanladı. Taşel, sorularımızı yanıtlarken, pandemi sürecinde yaşadıklarından da bahsetti ve yurt dışında başarı hedefleyen Türk şarkıcılara dikkat çekici önerilerde bulundu.

Yeni albümünüz hayırlı olsun. ''Döngü' ile ilgili nasıl tepkiler alıyorsunuz, beklediğiniz ilgiyle karşılaştınız mı?
Teşekkür ederim. Albümle ilgili olumlu tepkiler aldım. Bana ulaşan yorumlarda dikkatimi çeken, her dinleyicinin, albümden farklı favorilerinin bulunması oldu.

Müzik sektörünün kan ağladığı, şarkıcıların tekli çıkarmakta bile tereddüt ettiği bir dönemde albüm yapmak sizi korkutmadı mı?
Korkutmadı. Çünkü, bu albüm için direkt bir ticari kaygım yoktu. Bu sayede, yüksek bir konsantrasyonla, sektörün sorunlarını aklıma getirmeden yaptım. Özellikle enstrümantal bir müzik tasarladığınızda albüm olarak derdinizi daha iyi anlatabilirsiniz.

'Döngü', sıradan bir albüm olmanın ötesinde duruyor. Bu albümünüzle neler anlatmak istediniz? Albüm, nasıl bir döngüyü resmediyor?
'Döngü' katkıda bulunan enstrümanist arkadaşlarımla beraber kaydettiğim en özel albümlerimden biri oldu. Uzak Doğu felsefelerinde de bahsedildiği gibi, dünyadaki temel elementler arasındaki ilişki, benim bu albümde her bir eserde anlatmak istediğim, müzikal hayalimle örtüştüğü için eser adlarını "Toprak, Ateş, Su, Ağaç, Metal" olarak verdim. Bunların arasındaki sonsuz döngüyü, doğu ve batı arasındaki kültürel ve müzikal alışverişe benzetirim.

Enstrümantal müzik sizin için neyi ifade ediyor; böyle bir albüm yapmanızın amacı neydi?
Enstrümantal müzik söz içermediği için evrenseldir. Aynı zamanda dünyanın her bir köşesindeki dinleyicilerle buluşma şansınız olur. Araba kullanırken veya kitap okurken bu tarz müzikler dinlediğim için, ben de böyle bir albüm yaptım.

Covid-19 salgını, müzik sektörünü hayli olumsuz yönde etkiledi. Peki 'Febyo Taşel', bu süreçte neler yaşadı, neler hissetti?
Salgın, müzik sektörünü neredeyse tamamen durdurdu. Bu sürece uyum sağlayabilmek elbette benim için de çok zordu ve bu zorluğu halen yaşıyorum. Değişen şartlara uyum sağlamak insanın doğasında var. Ailemle beraber kenetlenerek, moral seviyemi yukarıda tutmaya çalıştım. İlk aylardaki kapanmadan sonra, stüdyoma gidip üretmek, özellikle de 'Döngü' albümünü yapmak bana iyi geldi.

'FİLM MÜZİĞİ YAPMA HAYALİM VAR'

Sanatçıların zengin hayal güçleri vardır. Peki sizin, müzik yaşantınızla ilgili en büyük hayaliniz nedir; hayallerinizin ne kadarını gerçekleştirdiniz?
Hayallerimin büyük kısımları gerçekleşti. En büyük hayallerimden biri film müziği yapmak.

Beste yaparken en çok nelerden ilham alırsınız?
İlham konusuna insanların hayalindeki şekliyle inanmam. Güzel manzara, boğaz ve denize karşı gibi ilk akla gelen ortamlarda beste yapmak gibi... Yaşadıklarımın ya da etrafta yakınlarımın yaşadıklarının bende bir hafıza oluşturduğunu düşünüyorum. En beklemediğim anlarda piyano yada gitarımla notalarla hayat bulurlar.

Size göre iyi müzisyenin tanımı nedir?
İyi müzisyen; çok çalışarak iyi müzik eğitimi almış, pratik zekalı ve dışa açık kişidir.

'EVDE MÜZİK YAPMAK MÜZİĞİN DOĞASINA UYGUN DEĞİL'

Son yıllarda, neredeyse her müzisyen evine bir 'Home studio' kuruyor. Kayıt teknolojileri gün geçtikçe ilerliyor ve kullanımları eskiye göre kolaylaşıyor. Bazı müzisyenler, fazla dijitalleşmenin, bu işin ruhunu öldürdüğünü söyleyerek analog sistemlerin hasretini çekiyor. Siz, bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evde bir başına müzik yapmak, müziğin doğasına uygun değil. Fakat bu çağımızın gerçeği artık. Ne tek başına dijital, ne de analog sistemle iyi bir iş çıkarmak mümkün değil. İkisini de bir arada barındıran, kaliteli ekipmanlarla yine güzel işler yakalanabilir.

Son olarak, sizin şarkılarınızı tüm Türkiye dinliyor. Peki siz, kimleri dinliyorsunuz?
İlk aklıma gelenleri karışık söyleyeceğim; Eric Clapton, Sting, John Mayer, Kubat, İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu.

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