Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Feci kaza! Kapıları açamadılar, facia saatler sonra fark edildi

DHA

Bolu'nun Gerede ilçesindeki kazada facia yaşandı. D-100 karayolunda gece saatlerinde dereye uçan otomobil saatler sonra fark edildi. Aracın kapılarını açamayan 3 kişi boğularak can verdi

Trafik kazası

Bolu'nun Gerede ilçesinde, D-100 karayolunda gece saatlerinde dereye uçan otomobildeki 3 kişi, aracın kapıları açılmayınca boğuldu. Sabah saatlerinde fark edilen otomobilden 3 kişinin cesedi çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, D-100 Karayolu üzerinden Ankara yönüne seyir halinde olan Murat Deniz (26) yönetimindeki otomobil, saat 03.30 sıralarında kontrolden çıkarak Aktaş köyü mevkiinde yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı sabah saatlerinde bölgede denetim yapan karayolları ekipleri fark etti. Durum AFAD, 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Dereye giren AFAD ekipleri, sulara gömülmüş ters haldeki otomobilin içinde bulunan 3 kişinin boğulduğunu belirledi. Araç, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde araçta yaşamını yitirenlerin sürücü Murat Deniz, Atilla Holat (51) ve Güllüşan Holat (73) olduğu belirlendi. Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri 2019 Aşure günü tarihi
GÜNDEMMuharrem ayı ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
Liseli kızların davası sonlandı! İstismar sanığına 18.5 yıl hapis!
GÜNDEMİstismar sanığına 18.5 yıl hapis!
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi için açıklama
GÜNDEMYıldırım'dan İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi için ...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
GÜNDEMCHP liderinden açıklamalar
Muhammed Mursi kimdir, kaç yaşında vefat etti? Muhammed Mursi'nin hayatı
GÜNDEMMuhammed Mursi kimdir?
Mahalleyi istila ettiler! İlaç fayda etmiyor, evler terk ediliyor!
GÜNDEMİstila ettiler! Evler boşaltılıyor...
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den çarpıcı mesajlar
GÜNDEMAdalet Bakanı Abdülhamit Gül'den çarpıcı mesajlar
MEB: Okullar ne zaman açılacak? 2019 Yaz tatili ne zaman bitecek?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak 2019?
Son dakika: Ekrem İmamoğlu, tarihi yayından sonra Habertürk'e konuştu
GÜNDEMEkrem İmamoğlu, tarihi yayından sonra Habertürk'e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X